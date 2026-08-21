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MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 10

Rocío García Loyola feat. Álex Vicho: El crossover entre las películas y la serie de Padre no hay más que uno llega en forma de videoclip

Rocío García Loyola ha llegado a casa de los Vicho para volcar todo su arte musical, colaborando estrechamente con Álex, todo un genio de la moda. ¡Así es su primer videoclip!

Rocío García Loyola feat. Álex Vicho: El crossover entre las películas y la serie de Padre no hay más que uno llega en forma de videoclip

Rocío García Loyola feat. Álex Vicho: El crossover entre las películas y la serie de Padre no hay más que uno llega en forma de videoclip

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Borja Tamayo
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A lo largo de las películas de Padre no hay más que uno, Rocío García Loyola ha demostrado en múltiples ocasiones sus dotes musicales. Ya convertida en todo un referente de su propio género, rap mezclado con copla, la hija de Javier ha recurrido a Álex para lucir estilazo en su videoclip.

Maison Alexé, la marca del mayor de los Vicho, está siendo un rotundo éxito entre grandes y pequeños. La colaboración con Rocío se presenta como el impulso definitivo para llegar a la cima de la industria de la moda y esta pieza ha dejado claro que ambos derrochan arte a pesar de su corta edad.

¿Todavía no has visto el videoclip? Dale play al vídeo de arriba para disfrutar del crossover definitivo entre la saga de cine y la serie de Padre no hay más que uno.

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Antena 3 » Series » Padre no hay más que uno

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