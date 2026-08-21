Rocío García Loyola feat. Álex Vicho: El crossover entre las películas y la serie de Padre no hay más que uno llega en forma de videoclip

A lo largo de las películas de Padre no hay más que uno, Rocío García Loyola ha demostrado en múltiples ocasiones sus dotes musicales. Ya convertida en todo un referente de su propio género, rap mezclado con copla, la hija de Javier ha recurrido a Álex para lucir estilazo en su videoclip.

Maison Alexé, la marca del mayor de los Vicho, está siendo un rotundo éxito entre grandes y pequeños. La colaboración con Rocío se presenta como el impulso definitivo para llegar a la cima de la industria de la moda y esta pieza ha dejado claro que ambos derrochan arte a pesar de su corta edad.

¿Todavía no has visto el videoclip? Dale play al vídeo de arriba para disfrutar del crossover definitivo entre la saga de cine y la serie de Padre no hay más que uno.

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