"Hay de todo: sillones, sillas, cañas... Es impresionante": el campamento de la playa del Trampolín es desalojado por 700 operativos

La playa del Trampolín, en Ceuta, ya no alberga a ningún migrante después del desalojo del campamento levantado durante las últimas semanas. Mientras la zona queda completamente despejada de personas, más de 700 efectivos de limpieza trabajan en la retirada de las chabolas, enseres y residuos acumulados para recuperar la normalidad en uno de los arenales de la ciudad autónoma.

Así lo muestra desde el lugar el periodista de El Pueblo de Ceuta, Samuel Dueñas, que recorre la playa mientras continúan las labores de limpieza.

"Ya no queda ni un solo migrante en la playa"

Según explica, los migrantes han sido trasladados a Loma Margarita y Loma Colmenar, donde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones prevé instalar nuevas carpas de acogida.

"El olor es insoportable", asegura. Durante su recorrido, Dueñas enseña el estado en el que ha quedado la playa tras cerca de veinte días de ocupación. "Hay de todo: sillones, sillas, cañas... Es impresionante".

El periodista destaca especialmente las condiciones de insalubridad que, según relata, presentan algunas zonas del arenal.

En ese contexto, pone en valor el trabajo de los servicios municipales encargados de recuperar el espacio. "Quiero destacar el esfuerzo de todos los servicios de la ciudad". Muestra a trabajadoras de la empresa municipal 'Servilimpce', equipadas con material de protección mientras retiran residuos del campamento. "Aquí están trabajando completamente protegidas ante una situación de insalubridad tremenda."

"Se tiene que lograr poco a poco la normalidad"

Las tareas de limpieza avanzan mientras desaparecen las últimas estructuras improvisadas. "Ya no queda ninguna choza, están todas derribadas", señala. El objetivo, según explica Dueñas, consiste en devolver cuanto antes la playa a su uso habitual.

"Vamos a recuperar una playa que lleva 20 días totalmente ocupada"

"Se tiene que lograr poco a poco la normalidad. Vamos a recuperar una playa que lleva 20 días totalmente ocupada"

Dueñas cuestiona las cifras oficiales

Durante su intervención, el periodista también pone en duda los datos ofrecidos por el Ministerio de Inclusión sobre el número de personas concentradas en el campamento.

Recuerda que, hace tres semanas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, habló de unas 2.500 personas deambulando por las calles de Ceuta, mientras que ahora las cifras oficiales sitúan en 4.000 las personas alojadas en este campamento.

A partir de esa diferencia, Dueñas sostiene que el número total de migrantes presentes en la ciudad podría ser superior, aunque esa cifra no ha sido confirmada oficialmente.

"La realidad es otra", denuncia y expresa que, en su opinión, la situación continúa siendo "desbordante" y acusa a las administraciones de no haber trasladado desde el principio la dimensión real de la crisis que atraviesa la ciudad autónoma.

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