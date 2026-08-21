Antonio M. Beaumont cuestiona a Pedro Sánchez: "Hasta la izquierda no fanática le dice que no puede comportarse así"

La tarde de este pasado jueves fue desalojada la playa del Trampolín, donde se alojaban entre 1.500 y 4.000 personas. Sin embargo, tuvieron un pequeño susto cuando regresaron a última hora del día unos 500 migrantes por miedo a ser deportados. Tras todo un día de limpieza intensiva por parte de la compañía Servilimpce y la ayuda de algunos vecinos, algunos grupos comenzaron a montar de nuevo las chabolas que recientemente habían sido quitadas. Sin embargo, las labores de limpieza y desinfección han sido retomadas este viernes a las 8 de la mañana.

Se ha unido al debate sobre la gestión del Gobierno ante la crisis migratoria Antonio M. Beaumont. El periodista y escritor mantiene la misma postura que comparten casi todos los presentes en la mesa de 'Espejo Público': "La crisis de Ceuta esta demostrando la incompetencia y el descontrol del Gobierno". Y Beaumont va más allá: "No es la primera vez - todas las veces que ha habido crisis las ha agravado, no las ha mejorado".

"Asusta que el Gobierno no sepa ni siquiera las cifras de lo que está ocurriendo en un lugar"

En cuanto a los campamentos que ha habilitado el Gobierno para acoger a los miles de migrantes que han abandonado la playa del Trampolín, muestra ciertas dudas sobre los conocimientos del Ejecutivo. "Después se le presenta esta cuestión: ahora resulta que organiza una serie de campamentos para poner allí a no se sabe cuántos, porque el Gobierno no nos ha dicho cuántos entraron ni cuántas personas permanecen, es decir que no saben ni los datos de la crisis - asusta que el Gobierno no sepa ni siquiera las cifras de lo que está ocurriendo en un lugar", denuncia.

"La única decisión ha sido que el rey no vaya"

Al igual que han criticado tantos ceutíes y personas que han pasado por nuestro plató, el periodista también ha querido denunciar las tan comentadas vacaciones del Presidente: "Para mayor gloria de este gobierno, el presidente esta de vacaciones en La Mareta. Para una crisis como la que esta viviendo Ceuta, tendría que haber pospuesto sus vacaciones".

En base a esto, hace referencia a los propios votantes del Partido Socialista, entre los que diferencia dos grupos. "La izquierda no fanática le está diciendo que no puede comportarse de esta manera el presidente".

"Un montón de ministros han ido allí para hacerse una foto y dar una imagen de presencia del Estado"

También ha referenciado esa "pasarela de ministros" que tanto ha dado que hablar las últimas semanas. "Un montón de ministros han ido allí para hacerse una foto y dar una imagen de presencia del Estado - un relato puro y duro", asegura, y añade: "Si vemos realidad, la única decisión que ha tomado el Gobierno sobre Ceuta es que no pise el rey allí".

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