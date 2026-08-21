Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Sin fiestas populares

Villarejo de Salvanés, en Madrid, se queda sin fiestas patronales y los vecinos montan la verbena por su cuenta

El pueblo se ha reunido para festejar sus fiestas a su manera. Juntarán las barras de sus bares en la calle, contarán con música, actuaciones e incluso escenario.

Imagen de archivo de una fiesta patronal

Se cancelan las fiestas patronales de Villarejo de Salvanés, en Madrid, y los vecinos montan la verbena por su cuenta | Antena 3 Noticias

Publicidad

Ainhoa Chocero
Publicado:

Pasar el mes de agosto en el pueblo nos recuerda a una cosa, aparte del calor, el descanso o las vacaciones, si hay algo que caracteriza esta época son las fiestas. Las calles se llenan de gente, música, verbenas, charangas y disfrute, y esto es precisamente lo que los vecinos de Villarejo de Salvanés llevaban esperando impacientes un año.

Pero llegado el momento, se han enterado de una noticia que no les ha agradado en absoluto: se cancelan las fiestas. Les ha pillado un poco desprevenidos, aunque el alcalde del municipio madrileño achaca la cancelación temporal a cuestiones burocráticas. Y enfatiza, no se cancelan, se atrasan a otro momento.

Resulta que el problema no está en el presupuesto, que es de más de 200.000 euros, sino que no disponen de tesorero ni tampoco de interventor, capaces de formalizar los contratos necesarios para llevar a cabo las festividades. Jesus Díaz, el alcalde, insiste en que quieren estar dentro de la legalidad en todo momento. Y si no están aprobados todos los trámites, desarrollar con normalidad las fiestas sería ilegal.

Esta explicación no ha terminado de convencer a los vecinos, que dicen que es la misma excusa que siempre y que el único problema realmente es que no se han planificado los problemas, que esta situación se debe a una mala gestión. Enfadados, explican que es la primera vez en la historia del pueblo y de las comarcas de alrededor que se anulan las fiestas, que incluso otras localidades cercanas tenían el mismo problema y han llegado a tiempo para resolverlo y poder disfrutar de unos de sus días más especiales del año.

Además, está convocada una manifestación para el próximo martes para denunciar la situación y también ante lo que ellos describen como una decadencia del municipio en cuestiones como limpieza o conservación. Una cosa que sí que tienen clara es que disfrutarán sí o sí de sus fiestas. De hecho, los comercios y peñas se han unido para instalar barras, mesas, hasta un escenario y han preparado raciones de comida y una larga playlist de música para que estos días no queden en el olvido, y sobre todo, esperan que se solucione cuanto antes, o al menos para las fiestas patronales de octubre. Porque si algo ha quedado claro es que las fiestas del pueblo son sagradas.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, reparte un dispositivo antidroga para sus fiestas

Aparato, en forma de cubito de hielo, que identifica la 'burundanga'

Publicidad

Sociedad

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, viernes 21 de agosto de 2026

Un vecino de Ceuta

Vecinos de El Trampolín se enfrentan a los migrantes e impiden que vuelvan a acampar: "Nadie vino a ayudarnos"

Imagen de archivo de una fiesta patronal

Villarejo de Salvanés, en Madrid, se queda sin fiestas patronales y los vecinos montan la verbena por su cuenta

Ana Alarcón, portavoz del Sindicato Unificado de Policía
CEUTA

El SUP reclama protección para los policías en Ceuta: "Es un problema de salud pública, hay que extremar las precauciones"

Rafael García, presidente de la asociación vecinal de Loma Colmenar
Crisis Ceuta

Vecinos de Loma Colmenar protestan por el traslado de los migrantes a su barrio: "Nos traen la gente del Trampolín porque son la gente rica, nosotros somos pobres"

Nuevo desalojo de la playa del Trampolín
Crisis en Ceuta

Nuevo desalojo de migrantes de la playa del Trampolín después de que cientos de ellos regresasen en la tarde de ayer

Alrededor de 500 migrantes regresaron en la tarde del jueves a la playa del Trampolín. El operativo para desalojar a este grupo de personas ya ha comenzado repitiéndose una imagen similar a la vivida en la jornada previa cuando más de 1.200 personas fueron desalojados de dicha zona para ser conducidos, a pie y de forma voluntaria, a las instalaciones temporales habilitadas por el Gobierno.

Efemérides de hoy 21 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 21 de agosto?
Efemérides

Efemérides de hoy 21 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 21 de agosto?

Consulta las efemérides de hoy 21 de agosto de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Muere un niño de 10 años al caer desde un tercer piso de un edificio que se había incendiado en Burlada, Navarra

Muere un niño de 10 años al caer desde un tercer piso de un edificio que se había incendiado en Burlada, Navarra

Aparato, en forma de cubito de hielo, que identifica la 'burundanga'

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, reparte un dispositivo antidroga para sus fiestas

Rescate en helicóptero de la Ertzaintza

Muere una joven de 18 años tras caer unos 30 metros en el monte Anboto, en Vizcaya

Publicidad