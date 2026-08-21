Villarejo de Salvanés, en Madrid, se queda sin fiestas patronales y los vecinos montan la verbena por su cuenta

Pasar el mes de agosto en el pueblo nos recuerda a una cosa, aparte del calor, el descanso o las vacaciones, si hay algo que caracteriza esta época son las fiestas. Las calles se llenan de gente, música, verbenas, charangas y disfrute, y esto es precisamente lo que los vecinos de Villarejo de Salvanés llevaban esperando impacientes un año.

Pero llegado el momento, se han enterado de una noticia que no les ha agradado en absoluto: se cancelan las fiestas. Les ha pillado un poco desprevenidos, aunque el alcalde del municipio madrileño achaca la cancelación temporal a cuestiones burocráticas. Y enfatiza, no se cancelan, se atrasan a otro momento.

Resulta que el problema no está en el presupuesto, que es de más de 200.000 euros, sino que no disponen de tesorero ni tampoco de interventor, capaces de formalizar los contratos necesarios para llevar a cabo las festividades. Jesus Díaz, el alcalde, insiste en que quieren estar dentro de la legalidad en todo momento. Y si no están aprobados todos los trámites, desarrollar con normalidad las fiestas sería ilegal.

Esta explicación no ha terminado de convencer a los vecinos, que dicen que es la misma excusa que siempre y que el único problema realmente es que no se han planificado los problemas, que esta situación se debe a una mala gestión. Enfadados, explican que es la primera vez en la historia del pueblo y de las comarcas de alrededor que se anulan las fiestas, que incluso otras localidades cercanas tenían el mismo problema y han llegado a tiempo para resolverlo y poder disfrutar de unos de sus días más especiales del año.

Además, está convocada una manifestación para el próximo martes para denunciar la situación y también ante lo que ellos describen como una decadencia del municipio en cuestiones como limpieza o conservación. Una cosa que sí que tienen clara es que disfrutarán sí o sí de sus fiestas. De hecho, los comercios y peñas se han unido para instalar barras, mesas, hasta un escenario y han preparado raciones de comida y una larga playlist de música para que estos días no queden en el olvido, y sobre todo, esperan que se solucione cuanto antes, o al menos para las fiestas patronales de octubre. Porque si algo ha quedado claro es que las fiestas del pueblo son sagradas.

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