"La mayoría de gente de derechas sabe que no puede saltarse la ley": Baroja niega que sea posible devolver a los menores migrantes

A primera hora de este jueves, y después de 21 días desde que miles de migrantes entraron de forma irregular en Ceuta, comenzaba el desalojo de la playa del Trampolín, donde muchos de ellos se habían estado alojando en chozas improvisadas. Decenas de furgones policiales se presentaron en el arenal para ir trasladando a esas personas a los campamentos temporales que el Gobierno ha habilitado. Sin embargo, 24 horas después se repite la misma escena porque muchos de los trasladados volvieron a la playa.

Ante estas imágenes, se ha desencadenado en plató un debate sobre la expulsión de los migrantes de Ceuta. El exdiputado de Vox y ceutí Víctor Sánchez del Real, que ha reclamado dicha devolución, también incluye en la misma a los menores. Sin embargo, la periodista y colaboradora Eva Baroja discrepa de sus palabras y responde: "Cómo trata una sociedad a los niños y a las niñas es un termómetro de la democracia de cualquier país. Refugiándonos en eslóganes baratos, lo único que hacemos es confundir a la gente."

"La responsabilidad es de Rabat y del Gobierno progresista"

La periodista negaba que lo que planteaba Sánchez del Real pudiera darse de manera legal y, por tanto, consideraba que "este debate se divide entre los populistas y los demagogos y entre la gente que sabe y conoce cuál es la ley". Y aseguraba que "entre las personas de derechas, la mayoría de gente que sabe que no se puede saltar la ley española y europea". Apelaba directamente al exdiputado de Vox sobre quién cree que conoce la ley y trata de promover un discurso que no es posible dentro del marco legal.

Ante la referencia directa a la derecha, la subdirectora de 'La Razón', Carmen Morodo, se sumaba al cruce de argumentos. Esta ha negado que el debate esté relacionado con política o ideología: "Esto que estamos viendo en Ceuta es una auténtica vergüenza y la responsabilidad es de Rabat y del Gobierno progresista". "No engañemos a la gente", añadía en respuesta a Baroja.

"Algunos ministros han ido a insultar a los ceutíes y a engañar a la opinión pública"

Morodo transmitía la "pena" que le produce ver a los migrantes trasladados y las condiciones en las que viven para lanzar un ataque al Gobierno por, según dice, "ni siquiera haber contabilizado las plazas de los campamentos". Causa por la cual cree que muchos de los trasladados han vuelto a la playa del Trampolín. "Que después de tres semanas lo que hayamos visto es desfile de ministros, algunos de ellos, como la de Sanidad, han ido a insultar a los ceutíes y a engañar a la opinión pública", comentaba indignada ante los discursos de algunos de los ministros que comentaron que se llevaría a cabo una devolución de los migrantes.

"Pero si me estás hablando de política", le respondía Baroja ante las referencias a miembros del Gobierno y dado el alegato en el que primeramente su compañera de mesa negaba que la ideología tuviera cabida en el debate, aunque reconocía que las declaraciones de los miembros que han hablado de una devolución son "desafortunadas". La subdirectora de 'La Razón' le respondía que considera que es algo "de sentido común, no de izquierdas o derechas", justificando su primer ataque.

"Esto pasará a la historia del sanchismo"

Morodo se pregunta qué está haciendo el Gobierno con Rabat y cuál es su plan y su plazo. "La realidad es que el Gobierno progresista no atendió a los avisos, a las advertencias, no hizo lo que tenía que hacer cuando salió la sentencia del Tribunal Supremo". En tono sarcástico, hacía referencia a los "amigos de Pedro Sánchez de Rabat", cuestionándose qué conversaciones está manteniendo el jefe del Ejecutivo con ellos. "Esto pasará a la historia del sanchismo como uno de los episodios más vergonzosos", añadía contundentemente.

Baroja, manteniendo el foco en los menores, replicaba que "la fiscal de la Sala de Menores de la Fiscalía General del Estado ha dicho que los menores no quieren volver". Morodo entendía estas palabras como que esta situación "no tenía arreglo". "No digo eso, digo que cumpláis el orden y la ley y los procedimientos habituales". Al considerar este contexto como algo "excepcional", Morodo alzaba la voz para decir que "no apelemos a la ley, que esta vergüenza no está siendo gestionada, que no hay política y no hay liderazgo", manteniéndose así firme en su postura.

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