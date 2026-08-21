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El culebrón de Donald Trump: Melania reaparece en público en medio de los rumores de un romance entre su marido y Natalie Harp

"Buenas tardes. Escuché que me extrañaron. Aquí estoy", tirando del sentido del humor, Melania Trump reaparece tras estar un mes desaparecida de los focos.

'Meme' de Donald Trump hecho con IA

El culebrón de Donald Trump: Melania reaparece en público en medio de los rumores de un romance entre su marido y Natalie Harp | Antena 3 Noticias

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Llevaba un mes sin ser vista en público. Concretamente, la última vez que Melania Trump apareció delante de las cámaras fue en la final del Mundial que ganó España. La primera dama reapareció este jueves en un evento en la Casa Blanca y lo ha hecho con sentido del humor: "Buenas tardes. Escuché que me extrañaron. Aquí estoy", dijo.

Su reaparición se produce en medio de los rumores por su ausencia ante los focos que algunas voces han relacionado con un posible romance de Donald Trump con su asistente, Natalie Harp. Harp comenzó a estar en el foco mediático el pasado domingo cuando el senador demócrata de Georgia, Jon Ossoff, considerado uno de los posibles candidatos a la presidencia en 2028, declaró durante un mitin que Trump "no quiere hacer el trabajo" porque lo que quiere es "construir su salón de baile y viajar con Natalie en su palacio volador, aparentemente indefenso, regalado por el emir de Catar".

La Casa Blanca no tardó en mover ficha acusando al senador de ser un "niño de teatro afeminado y patético que se hacía pasar por Barack Obama". La polémica despertó la curiosidad y el ingenio de la población. A base de 'memes' hechos con inteligencia artificial medio país ha creado una telenovela alrededor de esta historia. En redes se alimenta el culebrón imaginando a Harps cambiando los pañales al presidente o compartiendo la comida favorita de Trump. Y por si fuera poco, el hermano de Natalie también se suma a la trama.

Algunos la llaman "la impresora humana" porque siempre lleva una impresora portátil para dar en papel al presidente publicaciones sobre él que puedan interesarle. La mujer, que fue presentadora tras licenciarse, abandonó su carrera en televisión para convertirse en asistente de Trump en 2022.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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