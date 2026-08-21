Alejandro Sanz y Stephanie Cayo: la foto que ha desatado los rumores de embarazo

La relación entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo continúa dando que hablar. La pareja, que comenzó a ser relacionada sentimentalmente a principios de año, ha disfrutado de unas semanas de descanso en España en compañía de los cuatro hijos del cantante, compartiendo algunos momentos de esta escapada a través de sus redes sociales.

Alejandro Sanz de vacaciones | Europa Press

Durante estos días, el artista ha recorrido distintos puntos del Mediterráneo junto a su familia a bordo de un barco. Entre sus destinos han estado Ibiza, Mallorca y la costa de Cádiz, aprovechando el parón de su agenda profesional. Precisamente, una de las fotografías publicadas por Alejandro Sanz ha llamado especialmente la atención y ha provocado muchas especulaciones...

En la novena imagen de este carrusel, Stephanie aparece relajada sobre la cubierta del velero mientras coloca sus manos sobre el abdomen formando un corazón. El gesto ha sido interpretado por algunos medios latinoamericanos como una posible señal de embarazo, aunque ninguno de los dos ha confirmado esta noticia.

De hacerse ciertos los rumores, este sería el primer hijo de Stephanie, de 38 años, y el quinto de Alejandro Sanz. El cantante ya es padre de Manuela, Alexander, Dylan y Alma, nacidos de sus anteriores relaciones.