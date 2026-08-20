Luis Zahera recuerda su etapa escolar y la sorprendente lección que recibió de un cura

El actor confesó que no era buen estudiante y que solo aprobaba algunas asignaturas. Sin embargo, lo más llamativo llegó al recordar la bofetada que le dio un cura delante de sus compañeros.

Zahera reconoció que aquella situación le hizo pasar miedo. Entre risas, aseguró que experiencias como aquella hicieron que la violencia le acompañara desde pequeño.

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