"Detrás de ese miedo hay mucho racismo y mucha islamofobia": la activista 'Barbie Gaza' carga contra el relato sobre la inmigración en Ceuta

"Si no sales a la calle por miedo, el problema lo tienes tú. No te han dado razones para que les tengas miedo". Con estas palabras, la activista ceutí Hanan Alcalde, conocida como 'Barbie Gaza', respondía a los testimonios de ciudadanos de Ceuta que aseguran sentir miedo ante la situación migratoria y el aumento de la preocupación por las agresiones sexuales en las últimas semanas.

El periodista y colaborador Javier Caraballo, tras escuchar su intervención, pone sobre la mesa la situación de "las niñas de Ceuta que tienen miedo" y las declaraciones de jueces sobre el número de agresiones sexuales registradas en los últimos días. También se refirió a la preocupación de algunas familias por el uso de los espacios públicos: "Los niños no pueden bajar a los parques porque están ocupados y, cuando las familias se están quejando, es porque las playas están llenas de migrantes".

"Si se repite mucho un eslogan puede llevar a confusión"

Caraballo cuestiona además que se pueda hablar de islamofobia en Ceuta, donde una parte importante de la población es musulmana, después de que Alcalde hubiera señalado en sus redes que "detrás de ese miedo hay mucho racismo y mucha islamofobia".

La activista ha negado rotundamente haber calificado de "racistas" a los ceutíes. Por el contrario, destaca el papel de buena parte de la población, especialmente de los barrios periféricos, a la hora de prestar ayuda a los migrantes. A su juicio, muchos ciudadanos quieren "volver a la normalidad" y reclaman una solución a una situación que consideran que tienen derecho a exigir, entre otras cosas mediante la agilización de los procesos migratorios.

Alcalde también advirtió de que la repetición de determinados mensajes puede terminar condicionando la percepción de la opinión pública: "Si se repite mucho un eslogan sacado de un análisis, eso puede llevar a confusión".

"El odio genera violencia"

La activista señaló directamente a los medios de comunicación por, a su juicio, centrar buena parte de la cobertura en la criminalidad, las enfermedades y las agresiones sexuales relacionadas con la llegada de migrantes. Según Alcalde, este enfoque puede contribuir a generar miedo y, posteriormente, odio. "Y el odio genera la violencia", afirmó. Como ejemplo, relata el caso de un periodista ceutí con rasgos racializados que, según explicó, fue increpado y agredido al grito de "vete a Marruecos".

"Relacionar que la agresión es directa y proporcional a la migración es manipular los datos"

En este marco, Hanan también ha criticado el uso por parte de Vox de la expresión "caza de inmigrantes", al considerar que se trata de un término que se utiliza para referirse a animales y que, por tanto, "deshumaniza" a los migrantes. "Es una barbaridad", sentenciaba.

Asimismo, ha rechazado que pueda atribuirse directamente el incremento de las agresiones sexuales a la llegada de migrantes y acusó a quienes establecen esa relación de "manipular los datos". "Entre los agresores también hay españoles. No podéis relacionar que la agresión es directa y proporcional a la migración", afirma. "Me daría vergüenza como humano normalizar el relato del odio".

La activista reclama que la situación se aborde desde un "prisma humanitario" y defiende una solución digna que pueda convertir la respuesta de España en un ejemplo de "solidaridad, derechos humanos y democracia en Europa". "Esto es un papelón para el Gobierno", afirmó.

"Marruecos utiliza la frontera para presionar a España"

Concluyendo de su intervención, Alcalde ha ofrecido una interpretación geopolítica de la crisis migratoria de Ceuta y vinculó lo ocurrido con los Acuerdos de Abraham. A su juicio, existe una estrategia destinada a favorecer el avance de la ultraderecha en España: "Esto es una estrategia para ponernos a la ultraderecha en el Gobierno".

La activista relacionó además esta supuesta estrategia con los intereses de Estados Unidos e Israel en la región y con la situación de seguridad en Ceuta y Melilla. También afirmó que Marruecos utiliza la frontera como mecanismo de presión sobre España.

En este contexto, mencionó la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Argelia y la cuestión energética, asegurando que España buscaba garantizar un "suministro de gas más barato y reducir los costes de los peajes de Marruecos".

Alcalde sostiene que, si se conectan todos estos elementos, "es evidente" que existe un interés en favorecer un cambio político en España. Sus argumentos fueron calificados por el periodista Paco Marhuenda como un "panfleto político". La activista respondió con ironía: "Geopolítica, Marhuenda".

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