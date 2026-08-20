Récord de segundos de David para AlaZ: aprovecha el tropiezo de Javier en el ¿Dónde Están?

Todas las tardes son diferentes en Pasapalabra, pese a que los ingredientes son los mismos. Sin embargo, Roberto Leal se ha encargado de subrayar que “han pasado muchas cosas insólitas”. Entre ellas, teniendo a Torito entre los invitados, ha destacado su baile con David. El concursante se ha resistido todo lo que ha podido, pero el reportero ha conseguido que formara parte de su espectáculo al ritmo de ‘Mayonesa’.

La otra situación excepcional también tenía que ver con el concursante barcelonés y con AlaZ. “Esto es récord de segundos por tu parte”, le ha dicho el presentador al constatar que iba a jugar con un total de 178. Lo que ha ocurrido en el ¿Dónde Están? ha tenido un impacto directo en este marcador de tiempo.

Javier se encontró con más dificultades de las habituales en la prueba nemotécnica y dejó su panel medias. David no perdonó y eso fue decisivo en los segundos acumulados: 68 para el barcelonés frente a los 26 del madrileño. ¡Dale al play!

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