Así se despide Javier de Torito en Pasapalabra: “Has superado cualquier idea preconcebida”

Esta visita de Torito a Pasapalabra ha estado llena de momentos inolvidables para Javier y David. El reportero ha conseguido sacar a bailar a los dos, lo que supone un hito. Por eso, había expectación con lo que los concursantes iban a decir en el momento de despedir a los invitados.

El mensaje más divertido ha sido el de Javier. El madrileño ha ido uno a uno: ha felicitado a Amaya Valdemoro y a Jorge Garbajosa por sus logros “deportivos y personales”, a Verónica Sanz le ha deseado suerte con su libro y a Torito… ¡le ha dado las gracias! “Por sacarme a bailar y que haya podido mostrar mis pasos prohibidos, que nadie había visto nunca, gracias a Dios”.

Además, el concursante le ha hecho reír al afirmar: “Cualquier idea preconcebida que pudiera tener la has superado con creces”. Torito, totalmente conquistado, ha asegurado: “¡Lo voy a coger de representante! Va a ser mi Toño Sanchís”. ¡Descubre esta divertida despedida en el vídeo!

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