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Mejores momentos | 20 de agosto

Así se despide Javier de Torito en Pasapalabra: “Has superado cualquier idea preconcebida”

El concursante jamás podrá olvidar que el reportero le sacara a bailar y que le diera la oportunidad de mostrar, por primera vez, sus “pasos prohibidos”.

Así se despide Javier de Torito en Pasapalabra: “Has superado cualquier idea preconcebida”

Así se despide Javier de Torito en Pasapalabra: “Has superado cualquier idea preconcebida”

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Esta visita de Torito a Pasapalabra ha estado llena de momentos inolvidables para Javier y David. El reportero ha conseguido sacar a bailar a los dos, lo que supone un hito. Por eso, había expectación con lo que los concursantes iban a decir en el momento de despedir a los invitados.

El mensaje más divertido ha sido el de Javier. El madrileño ha ido uno a uno: ha felicitado a Amaya Valdemoro y a Jorge Garbajosa por sus logros “deportivos y personales”, a Verónica Sanz le ha deseado suerte con su libro y a Torito… ¡le ha dado las gracias! “Por sacarme a bailar y que haya podido mostrar mis pasos prohibidos, que nadie había visto nunca, gracias a Dios”.

¡Javier saca sus pasos prohibidos! Torito consigue que baile en Pasapalabra por primera vez

¡Javier saca sus pasos prohibidos! Torito consigue que baile en Pasapalabra por primera vez

Además, el concursante le ha hecho reír al afirmar: “Cualquier idea preconcebida que pudiera tener la has superado con creces”. Torito, totalmente conquistado, ha asegurado: “¡Lo voy a coger de representante! Va a ser mi Toño Sanchís”. ¡Descubre esta divertida despedida en el vídeo!

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