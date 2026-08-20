Torito saca a David a bailar… ¡a la fuerza!: ni la victoria de Jorge Garbajosa evita el show

Jorge Garbajosa tenía un gran propósito: ganar a Torito en su tercer y último duelo en La Pista para evitar que volviera a montar el espectáculo como en las dos tardes anteriores. La leyenda del baloncesto y actual presidente de FIBA Europa lo ha conseguido… a medias. Ha acertado ‘Mayonesa’, la victoria ha sido con pleno de cinco segundos y se ha librado de bailar, pero el show se ha producido. Esta vez la víctima del reportero ha sido David, que ha descubierto lo que en el programa anterior vivió Javier.

El barcelonés se lo veía venir y ha resistido todo lo que ha podido, pero Torito incluso le ha quitado la silla. El siguiente paso del reportero ha sido incluso cogerle en brazos hasta el lugar del plató donde bailar. Ahí, al fin, el concursante se ha dejado llevar, hasta que Roberto Leal ha puesto fin al desenfreno.

Como bonus track, el presentador le ha hecho un regalo a Torito: “Que no sé si se lo merece o no”. Le ha pedido a Javier que hiciera la versión lírica de ‘Mayonesa’, y el madrileño ha improvisado para deleite de todos. ¡No te pierdas en el vídeo ningún detalle!

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