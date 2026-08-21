Begoña descubre los sentimientos de Andrés por Valentina y no puede ocultar su tristeza en Sueños de libertad

Durante la merienda, Andrés ha aprovechado para saludar a Juanito y sincerarse con Begoña sobre sus sentimientos. La enfermera le ha preguntado si realmente ha conseguido pasar página y la respuesta ha terminado por romperle el corazón: "Esta vez puedo decir con seguridad que sí, estoy enamorado".

Pese a su amor por Valentina, Andrés ha asegurado a Begoña que su felicidad no será completa hasta verla feliz. Ella ha reconocido que Juanito ha aliviado parte de su tristeza y confía en que Gabriel cambie. Antes de despedirse, Begoña ha admitido que Valentina es "la mujer con más suerte del mundo". Mientras tanto, Beatriz escuchaba toda la conversación detrás de la puerta.

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