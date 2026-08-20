VÍDEO: Una riada se lleva por delante a varios turistas mientras se hacían selfies frente a una cascada en Tailandia

Una gran tromba de agua sorprendió a varios turistas en la famosa cascada tailandesa Mae Sa, en Chiang Mai. Los visitantes estaban haciéndose selfies cuando, la crecida del agua les arrastró río abajo en cuestión de segundos, sin tiempo para reaccionar.

Según las autoridades locales, los turistas accedieron a una zona restringida, ignorando las advertencias y los carteles informando sobre el riesgo. Vídeos difundidos en redes sociales muestran el momento en el que sucedieron los hechos.

Afortunadamente, los guardabosques consiguieron poner a salvo a todos los afectados, y solo hubo que lamentar heridos leves. No obstante, las autoridades vuelven a recordar el peligro de ingresar en zonas naturales restringidas durante periodos de lluvias intensas, cuando el nivel de los cauces puede aumentar de forma repentina.

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