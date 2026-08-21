Cris arrasa en La ruleta de la suerte: adivina el Gran Panel Final antes de que empiece la cuenta atrás

Una brillante participación ha llevado a Cris hasta el Gran Panel Final de La ruleta de la suerte sin ninguna ayuda extra. Con la pista Tres de navegantes, las letras propuestas por el programa no han resultado demasiado útiles, pero las elegidas por la concursante han sido suficientes para que encontrase la solución incluso antes de iniciarse el tiempo.

Nada más comenzar Jorge Fernández la cuenta atrás, Cris ha acertado. La concursante ha terminado el programa con 6.800 euros y visiblemente emocionada por el resultado.

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