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El traumático episodio de Luis Zahera con el que empezó a sentirse mayor: "Colapsé"

El Hormiguero

Luis Zahera revela el traumático episodio que le hizo sentirse mayor de repente

Luis Zahera recordó en El Hormiguero el problema de próstata que sufrió y que le hizo sentir que había envejecido de golpe.

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El actor contó que llegó a tener dificultades para orinar y tuvo que acudir a Urgencias. Allí le colocaron una sonda y tuvo que continuar con ella mientras trabajaba.

Zahera explicó que lo más desagradable fue tener que dormir durante nueve días con una bolsa. Aseguró que aquella experiencia le hizo “colapsar” y sentir que se había hecho mayor.

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