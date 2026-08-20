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El Hormiguero
Luis Zahera revela el traumático episodio que le hizo sentirse mayor de repente
Luis Zahera recordó en El Hormiguero el problema de próstata que sufrió y que le hizo sentir que había envejecido de golpe.
El actor contó que llegó a tener dificultades para orinar y tuvo que acudir a Urgencias. Allí le colocaron una sonda y tuvo que continuar con ella mientras trabajaba.
Zahera explicó que lo más desagradable fue tener que dormir durante nueve días con una bolsa. Aseguró que aquella experiencia le hizo “colapsar” y sentir que se había hecho mayor.
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