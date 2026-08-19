¿Por qué Granada no para de temblar? Un sismólogo explica el "enjambre sísmico": "Podemos estar ante una situación que dure meses"

La tierra ha vuelto a temblar esta noche en Granada. Un nuevo seísmo de magnitud 3,4 ha hecho saltar las alarmas y ha llevado a cientos de vecinos a abandonar sus viviendas. Algunos han pasado la noche en coches, parques y aparcamientos ante el miedo a nuevas réplicas.

El terremoto, cuyo epicentro se ha localizado en Gójar, se ha sentido en más de 60 municipios de la provincia. Granada capital, especialmente el barrio de El Zaidín, y localidades como Churriana, Alhendín y Armilla se encuentran entre las zonas donde se ha percibido con mayor intensidad. Hoy en ‘Espejo Público’ hemos hablado con José Morales, investigador del grupo de sismología de la Universidad de Granada, para entender el llamado “enjambre sísmico”.

¿Hasta cuándo podría prolongarse?

José Morales ha explicado que Granada está viviendo un “enjambre sísmico”, un patrón caracterizado por la sucesión de numerosos terremotos. En apenas cuatro o cinco días se han registrado más de 430 movimientos, aunque el investigador ha precisado que la actividad comenzó antes.

“Sabemos cuándo empieza, pero muchas veces no tenemos claro cuándo termina”

Según ha explicado, este episodio podría prolongarse durante “días, semanas o incluso meses”, aunque eso no implica que todos los terremotos vayan a ser percibidos por la población. Como referencia, Morales ha recordado otro episodio similar registrado hace cinco años en Atarfe y Santa Fe, relativamente cerca de la zona actual. “La actividad sísmica duró más de cinco meses, aunque no toda fue sentida por la población”, ha señalado.

El investigador ha aclarado que pueden continuar produciéndose terremotos pequeños que no sean perceptibles, aunque también podrían registrarse movimientos de una magnitud algo mayor que sí lleguen a sentirse.

“La elevada densidad de población aumenta la sensación de miedo”

Morales ha destacado que el enjambre sísmico está afectando a una zona con una densidad de población muy elevada, por lo que incluso los terremotos de menor magnitud pueden ser percibidos por los vecinos.

“Es un bulo que los terremotos pequeños liberen la energía de uno grande”

El investigador también ha desmentido que la sucesión de pequeños movimientos permita liberar progresivamente la tensión entre las placas y evite así un gran terremoto. “No tiene por qué ocurrir que muchos terremotos pequeños liberen la energía de un terremoto grande. Eso es un bulo que corre y no es cierto”, ha asegurado.

Morales ha insistido en que los terremotos pequeños y grandes se relacionan de manera estadística y ha recalcado que los sismólogos no realizan predicciones sobre cuándo se producirá un determinado movimiento.

Según ha explicado, la magnitud que puede alcanzar un terremoto depende principalmente de las dimensiones de la falla que lo provoca. “Ese es probablemente el parámetro más importante para discernir cuál sería el mayor terremoto que uno esperaría en una determinada zona”, ha afirmado.

“Nuestra falla activa provoca magnitudes afortunadamente más pequeñas”

José Morales ha descartado por completo que este episodio esté relacionado con los terremotos registrados durante los últimos meses en Venezuela y Colombia. “No, para nada, en absoluto. Son situaciones desde el punto de vista geodinámico completamente diferentes”, ha aclarado.

El investigador ha explicado que el terremoto de Colombia estuvo ligado a un proceso de subducción ocurrido a casi 100 kilómetros de profundidad, mientras que el de Venezuela fue superficial y estuvo provocado por una falla de entre 250 y 300 kilómetros.

Frente a esos casos, Morales ha concluido señalando que las fallas activas de la zona de Granada tienen unas dimensiones menores: “Aquí estamos afortunadamente en nuestro contexto. Nuestra falla activa tiene dimensiones más pequeñas y provoca magnitudes afortunadamente más pequeñas”.

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