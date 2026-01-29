Antena3
Rosalía y ‘La perla’ coronan para Manu un espectacular triplete de plenos en La Pista

Silvia Abascal ha reconocido la canción a la primera, ha vuelto a ganar a Sergio Mur y ha confirmado el hat-trick musical del equipo naranja, el primero de quince segundos en este año.

Alberto Mendo
Por primera vez en lo que va de 2026, un equipo ha logrado hacer un triplete de plenos en La Pista. Silvia Abascal ha completado un sensacional hat-trick para Manu, sumando su victoria contra Sergio Mur a la del propio concursante y a la de Jesús Olmedo. Además, en el caso del actor, ha tenido un punto nostálgico y de homenaje personal a Lina Morgan, su “madre televisiva”, con ‘La chica del 17’.

El cariñoso guiño de Jesús Olmedo a Lina Morgan en La Pista: “Mi madre televisiva”

En el caso de Silvia y Sergio, su canción ha sido mucho más reciente. De hecho, del año pasado. Esto a veces añade dificultad, pero en esta ocasión el tema tuvo tanto éxito que el duelo se ha resuelto con el primer fragmento. Silvia se ha resistido a cantar ‘La perla’, de Rosalía, pero sí ha recordado alguno de los adjetivos: “Terrorista emocional…, todo lo malo para el exnovio”.

Roberto Leal ha subrayado que “hacía mucho tiempo que no ocurría” un triplete de plenos musicales, en este caso del equipo naranja. ¡Manu ha sumado quince segundos para El Rosco!

