¿Presentarse las elecciones generales? Emiliano García-Page despeja las dudas en El Hormiguero

La llegada de Emiliano García-Page a El Hormiguero ha estado marcada por el análisis y la reflexión. Durante la entrevista, ha abordado cuestiones de actualidad con su habitual tono claro y didáctico.

En este momento, Pablo Motos ha vaticinado que si el invitado se presentase a unas elecciones generales obtendría muchos votos. Sin embargo, él ha asegurado no tener pretensiones de dar el salto a la política nacional: "No tengo ninguna intención", ha dicho.

Además, el propio Emiliano ha afirmado que no tiene claro si se presentará en Castilla-La Mancha para tratar de conseguir una hipotética reelección pese a que, según ha dicho, tiene el apoyo de la calle.