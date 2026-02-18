"Estáis todo el día con el teléfono": Susana critica la dependencia de Joaquin y sus hijas a sus móviles

De camino a los Alpes japoneses, la familia Sánchez Saborido ha recordado todo lo que les aconsejó la coach antes de emprender. “Nos dijo que teníamos que sacar nuestro mayor defecto”, ha puntualizado Susana.

Daniela y Salma aseguran que ellas no tienen ningún defecto, pero su madre las corrige de inmediato. “Estáis todo el día con el teléfono. Los tres”, recalca Susana, cabreada con la presunta dependencia de su familia al móvil.

Sus hijas intentan defenderse y le recuerdan a su madre que ella no se queda corta con el tiempo que pasa pegada al teléfono. Susana deja claro que no es lo mismo, porque ella lo que hace es hablar, mayoritariamente, con su madre y su hermana.

“Mi mayor defecto es que me enfado muchísimo, pero es que lo reconozco”, confiesa Susana Saborido para zanjar la conversación sobre sus mayores defectos. ¡Escucha cómo ha sido dándole la play al vídeo de arriba!