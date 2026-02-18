Antena3
"España está teniendo un problema de crecimiento": Emiliano García-Page, sobre el caos ferroviario

El presidente de Castilla-La Mancha ha asegurado que el problema de fondo es de adaptación al crecimiento.

"España está teniendo un problema de crecimiento": Emiliano García-Page, sobre el caos ferroviario

Emiliano García-Page ha pisado el plató de El Hormiguero para repasar algunos de los asuntos más relevantes del panorama político. Con naturalidad y firmeza, ha respondido a las preguntas en una charla distendida.

Pablo Motos ha querido saber cuál es la visión del presidente castellanomanchego sobre la crisis ferroviaria que atraviesa España. Según su punto de vista, el problema de fondo es de adaptación al crecimiento.

Emiliano ha hablado sobre la industrialización que el país vivió en los años 80' y ha afirmado que, actualmente el rumbo no es tan definido y cree que lo que hay que hacer es conseguir encajar las piezas de la gran cantidad de empresas que quieren invertir.

El invitado también ha hecho autocrítica sobre el estado de las carreteras y ha lanzado, desde el plató, una serie de propuestas para mejorar el mantenimiento de las vías.

"España está teniendo un problema de crecimiento": Emiliano García-Page, sobre el caos ferroviario
"España está teniendo un problema de crecimiento": Emiliano García-Page, sobre el caos ferroviario

