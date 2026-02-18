Emiliano García-Page, sobre los últimos movimientos de Rufián: "Le veo que se está queriendo cambiar de acera políticamente hablando"

El Hormiguero ha recibido este viernes al presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Emiliano García-Page ha vuelto al programa presentado por Pablo Motos para analizar la actualidad política de nuestro país.

Durante la entrevista, el Emiliano García-Page, ha analizado la propuesta de Gabriel Rufián de unificar a la izquierda. "Lo peor es que tiene capacidad dialéctica, pero me hubiera gustado que la pusiera al servicio de un proyecto constructivo, en positivo", ha recalcado el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha.

"Yo incluso le saludo ya. Le veo que se está queriendo cambiar de acera políticamente hablando. Ya es medio español", ha comentado el político al respecto.