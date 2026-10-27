Rifirrafe entre el portavoz de Anticapitalistas y Juan Soto Ivars por las protestas contra la ultraderecha: "Me parece bastante poco antifascista"

Las calles arden en nuestro país fruto de los disturbios que se han producido en los últimos días. Los más recientes, los del lunes en Bilbao, aunque las convocatorias del pasado sábado en Barcelona tampoco han pasado desapercibidas por la violencia que han desencadenado y los destrozos en las calles.

El portavoz de Anticapitalistas, Juan Roch, se desmarca totalmente de estas movilizaciones, dados los múltiples cruces de señalamientos que se están produciendo ante los episodios que se viven en las calles. Separa totalmente los actos vandálicos de las protestas en las que asegura que participa su organización. Entre ellas, menciona las de la vivienda. "Es un error mezclar actos vandálicos con toda una organización política legítima por un tema tan importante como es el de la vivienda", defendía.

La colaboradora y expresidenta socialista de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, calificaba a los protagonistas de las imágenes de "delincuentes" y condenaba sin dudas lo ocurrido. Algo que le preguntaba a Roch si condenaba del mismo modo. Este respondía: "Aquí ha actuado la justicia con actos que han podido realizarse fuera de la ley".

"La violencia real que está marcando el contexto político es la de la extrema derecha"

Para él, a partir de ahora nos deberíamos parar a pensar en el origen de las protestas. Asimismo, añadía que "hay que intentar diferenciar un poco". Roch recalca que no se pueden unir y medir todas las violencias por igual. De este modo, cree que se cae en un "debate muy pobre". "A veces no nos acordamos de la violencia real que está marcando el contexto político, que es la de la extrema derecha", sentenciaba.

El periodista y colaborador Juan Diego Madueño recriminaba que no se puede achacar a la extrema derecha una violencia que aún no se ha dado por su parte. "Si consideramos que su violencia son los discursos o los actos que se hacen públicamente, entonces tenemos un problema", agregaba.

"No se puede negar que no ha existido la violencia de la extrema derecha, pero ¿en qué mundo vivimos?", se preguntaba el portavoz anticapitalista. "Negar esto sí que es un problema porque yo no he negado en ningún momento los actos vandálicos", decía tras citar algunos episodios en los que, según menciona, se ha ejercido violencia por parte de este sector político a nivel europeo y nacional.

"No vamos a apoyar la violencia a una persona, sino la organización en masa frente a ese personaje"

Para Roch, es "altamente legítimo" que se organice una protesta contra el agitador Vito Quiles, al hilo de que es uno de los motivos por los que se cree que se iniciaron los disturbios en Bilbao, aunque finalmente la visita de este quedó anulada. Según explica el portavoz, "Quiles dice y manda a atacar a personas que considera fuera de la legitimidad".

Ante estas palabras, surgían preguntas del periodista Juan Soto Ivars sobre si para él está justificada la violencia cuando se trata de un "agitador", en referencia al modo en que Roch se ha referido a Quiles previamente. "Nosotros no vamos a apoyar la violencia a una persona, vamos a apoyar la organización en masa y la expresión frente a ese personaje después de decir lo que dice", replicaba el anticapitalista.

"Hacer un acto de boicot contra una expresión pública de un tipo que no os gusta me parece bastante poco antifascista"

"La gente es adulta, si quieren ir a verle, pues allá ellos. Hacer un acto de boicot contra una expresión pública de un tipo que no os gusta a mí me parece bastante poco antifascista, por decirlo suavemente", consideraba "irritado" Soto Ivars al respecto.

Queriendo responder, Roch aclaraba que con los discursos que hacen "encienden determinados sentimientos que legítimamente se pueden expresar de un modo ordenado". Asimismo, recuerda que, de cara a la huelga del 11 de noviembre por la vivienda, desde su organización van a hacer un "ejercicio de orden". "Ustedes verán que cuando hay un ejercicio de orden, de masas, de expresión y de organización política, las violencias vandálicas y esporádicas no se dan", concluía.

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