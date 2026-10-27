¿Un plan de pensiones público o privado? Lo llevamos a debate tras conocer que Pedro Sánchez apuesta por un plan privado para su futuro

El candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tomado la bandera de la defensa del sistema público de pensiones. Un discurso para el que, sin embargo, el presidente del Gobierno, sus ministros y los diputados socialistas en el Congreso mantienen una relación contradictoria.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de hecho, es el miembro del Consejo de Ministros que mayor importe guarda en planes de pensiones privados. Sin embargo, en España hay 9 millones y medio de pensionistas y todos los políticos dicen que las pensiones llagarán para todos, pero entonces ¿por qué el presidente contrata planes privados de pensiones?

Preguntamos a los ciudadanos sobre su plan

Mónica, trabajadora, confiesa que no puede permitírselo: "Si los políticos recuren a los planes privados, no estarán seguros del público, supongo que ellos se lo pueden permitir". Otra mujer añade que cobra 1.200 euros y que no puede permitírselo.

"Es como todo, tienen todo lo privado para ellos y nada público". Santiago, hombre trabajador asegura que él si tiene contratado un plan de pensiones privado: "Hago justo lo que hacen los políticos, se protegen porque saben que no les llega".

El debate ha llegado al plató y varios de los colaboradores han querido dar su punto de vista:

Susana Díaz asegura que sus hijos van a la escuela pública y responde que los políticos deben buscar soluciones para preocuparse más. "Deberíamos de tener un compromiso ético. Tenemos q ser coherentes entre lo que defendemos y lo que hacemos".

Mientras que Gema López ha respondido que lo ve bien si ellos pueden pagárselo: "Puedo tener un buen sueldo y pagarme una pensión privada y además contribuir y apoyar a que en este país haya pensiones para todo el mundo.

Y Juan Soto Ivars ha querido achacar las palabras de Sánchez: "Pedro Sánchez tiene un discurso monolítico sobre la estabilidad del sistema de pensiones, cuándos se da la noticia de ese plan privado de Pedro Sánchez, ¿Cuál es la confianza de los ciudadanos de si ese sistema de pensiones es real? Se pregunta.

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