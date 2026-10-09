Pepe Álvarez (UGT): "El detonante de la huelga general es la salida de Maricarmen, los sindicatos nos invitan a participar"

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha atendido a Espejo Público para hablar en nombre del sindicato sobre la huelga general previsto para el 11 de noviembre en el que ha hablado de las negociaciones y acuerdos que tenían previstos para cerrar con la CEOE.

"Llevamos tiempo hablando con la CEOE para sentarnos y firmar un acuerdo de empleo y negociación colectiva, estábamos preparando un proceso de movilizaciones específicos para esa cuestión que no incluía una jornada de huelga general", explica.

"Maricarmen es el detonante"

Desde UGT llevan tiempo diciendo que no hay convenio que aguante la subida de la vivienda: "Podemos firmar convenios altos, pero en el momento en el que hay un disparo en el precio de la vivienda, no se puede compensar con los salarios. Hay un detonante que es la salida de Maricarmen y ahí hay una serie de colectivos que nos invitan a participar en una acción de huelga general, para reivindicarnos. Sabemos que iba a ser muy complejo", detalla Álvarez.

El secretario general, detalla que llevaban tiempo diciéndolo, "no desde que el presidente disolvió las cortes" y han aprovechado para poner el problema del país en la mesa de debate. "Nadie tiene que sentarse aludido como una manifestación en contra suya. Es una movilización pública para cambiar los salarios", explica Álvarez tras las acusaciones de ir contra la oposición.

Asimismo, agradecen que, entre los sindicatos, reciban 32 millones de euros: "Nosotros nos llevamos el 33%". "Y los planes de igualdad cuestan al sindicato 20 millones al año", apostilla.

Huelga por un pacto de estado

Pepe Álvarez finaliza explicando que la huelga la convocan porque reclaman un pacto de estado sobre la vivienda, que incluya a las administraciones competentes: "Yo creo que en un proceso de campaña que dura tres años, cada uno es libre de decir lo que quiera, nosotros haremos una movilización pacífica que se fusione con los jóvenes".

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