Cronología de la ebullición del discurso del odio en un municipio como Torre Pacheco

La maraña de caos que se extiende sobre lo vivido en Torre Pacheco en los últimos días solo ayuda a que el odio y la violencia amenacen con campar a sus anchas. Ruido, ruido y más ruido es lo que ha predominado durante estas jornadas y entre tanto fuego cruzado queremos intentar recomponer el puzle para saber realmente qué está ocurriendo.

Torre Pacheco es un municipio murciano de alrededor de 40.000 habitantes. El pasado miércoles 9 de julio saltaron las alarmas, un vecino de 68 años sufrió una brutal agresión. Las primeras hipótesis señalaban que los atacantes podrían ser jóvenes de origen magrebí.

Es una localidad con unas buenas cifras de empleo. La tasa de paro es de tan solo el 7,22%. Sin embargo, esto contrasta con que uno de cada dos extranjeros reside con ingresos inferiores a los de la media local. El INE señala que el 44% de la población extranjera de este pueblo de Murcia sobrevive con menos del 50% del ingreso medio.

Y esto, cabe recordar, hablando de uno de los pueblos con mayor porcentaje de población extranjera de nuestro país. Se calcula que el 30% de los vecinos de Torre Pacheco tienen nacionalidad extranjera.

A día de hoy hay más de una decena de detenciones por los altercados sucedidos en esta localidad. En referencia a la agresión a Domingo se practicaron tres arrestos. Los dos primeros jóvenes han quedado en libertad con medidas cautelares mientras que el último detenido, un joven de 19 años arrestado en Rentería ha ingresado en prisión provisional sin fianza.

Unas horas después de la brutal paliza las redes sociales empezaron a funcionar como megáfono del odio y también de bulos. Se difunde un vídeo, presuntamente, de la paliza pero que en realidad era de otra agresión diferente.

La propia víctima desmentía que el vídeo que estaba circulando correspondiese a la agresión de Torre Pacheco. Se trata de José, un hombre que el pasado mes de mayo fue agredido en Almería. "Son dos palizas diferentes con un vídeo en el que me graban a mí, esto ocurrió el pasado mes de mayo, en Almería", dice en una nota aclaratoria.

Este vídeo, atribuyéndolo a la paliza de Torre Pacheco, fue dado por bueno por Alberto Garre diputado regional de Vox.

El Ayuntamiento de Torre Pacheco convocó una concentración para el viernes por un municipio "libre de violencia" y "libre de delincuencia".

Si bien el detonante fue la paliza al vecino de Torre Pacheco, los continuos llamamientos en redes sociales a la "cacería" de inmigrantes calentaron un caldo de cultivo que dio lugar a varias noches consecutivas de disturbios. Hasta dos canales de Telegram de Deport Them Now (Deportadlos Ahora, (DTN)) se han cerrado en estas horas de tensión. Además, Interior confirmó la detención de un líder de Deport Them Now UE por un delito de odio y la difusión del comunicado que incitaba a la violencia contra la población migrante. Se trata de un español de 29 años.

En redes sociales aumentaron los mensajes que atribuyen, principalmente con imágenes falsas o descontextualizadas, delitos a personas extranjeras, una estrategia habitual de la desinformación contra la población extranjera.

Alberto-Horst Neidhardt, responsable de Migración y Diversidad Europeas y analista político del Centro de Política Europea, explicó a EFE Verifica que la exposición constante a bulos xenófobos normaliza, especialmente entre los jóvenes, "opiniones extremas" y "ciertas suposiciones, como la idea de que los inmigrantes son intrínsecamente propensos al comportamiento delictivo", tiene efectos negativos a largo plazo porque extiende los prejuicios entre los jóvenes.

En medio de la espiral de tensión el alcalde de Torre Pachecho relacionó violencia e inmigración en una entrevista. "Aquí llevamos muchos años viviendo y conviviendo con la inmigración. Desde los años 80 que empezó a venir por la necesidad del trabajo en el campo y en los almacenes agrícolas. Y bueno, lo que yo creo que ha ido pasando, que es verdad que ha ido aumentando la delincuencia, esa delincuencia ha ido creando malestar en el pueblo. Pero la convivencia ha sido buena", dijo en la Cadena SER.

En una publicación en su perfil de X, Pedro Sánchez ha llamado a defender "los valores que nos unen".

También López Miras llamó a bajar el tono. El presidente murciano pidió "calma" y el "cese de la violencia". "Cualquier mensaje dirigido a Torre Pacheco que no sea pedir calma y pedir que cese la violencia, no es responsable".

Por su parte, el líder de Vox acusó al ministro Marlaska de "estar detrás de las violaciones a mujeres españolas, las cuchilladas a los españoles y la violencia en las calles contra los españoles". Además, aseguró que la solución a la situación de Torre Pacheco está en las "deportaciones masivas de ilegales y deportaciones de quienes, siendo legales, cometen delitos".

Para el martes 15, miércoles 16 y jueves 17 de julio diferentes colectivos de extrema derecha convocaron bajo el lema "solo el pueblo salva al pueblo". Pero la elevada presencia de antidisturbios, hasta 130 agentes fueron desplegados, impidió que ocurriesen nuevos altercados. Precisamente, el ministro Marlaska celebró la "buena noticia" que supone que los delitos de odio hayan bajado un 13,8% en España en el año 2024.

¿Qué se sabe de Deport Them Now?

Marcelino Madrigal, experto en ciberseguridad, hace en su perfil de X un análisis donde se ve la evolución de la tensión en función de la ebullición en redes.

Madrigal indica que DTN es una organización de alcance internacional "enlazado con una reunión de Partidos Ultra con el tema de 'Remigración'" celebrada en Italia el 17 de Mayo. Además, evidencia rasgos parecidos en la actuación con las redes de desinformación que se han atribuido a Rusia.