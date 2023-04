El 'rifirrafe' entre Lorena García y Toni Bolaños por la gestación subrogada: "Si hay que blanquear a Ana Obregón..."

El debate generado por la maternidad subrogada de Ana Obregón ha traspasado todas las fronteras y todos los ámbitos. Las opiniones tanto a favor como en contra se han vertido en todo tipo de formatos y han elevado el tono de las tertulias no solo en los medios de comunicación sino también en nuestro día a día.

Prueba de ello es el momento de tensión vivido hoy en el plató de Espejo Público. Lorena García y Toni Bolaños han protagonizado un 'rifirrafe' durante la entrevista a Anne, una hija por gestación subrogada.

En la entrevista uno de los argumentos utilizados por Anne para la defensa de la gestación subrogada fue equiparar este proceso por el que se paga con el de las adopciones "es lo mismo, también tienen que pagar esos papás para adoptar un niño".

Tras esta afirmación Bolaños interrumpía a Anne y replicaba "lo siento mucho, pero no es lo mismo. Cuando tu recurres a la adopción aplicas un sentimiento de solidaridad con una persona, no utilizas el cuerpo de una mujer para gestar".

Toni Bolaños insistía en que en las adopciones "no se paga a una persona para que tenga a un hijo, no se utiliza el cuerpo de una mujer y a partir de ahí lo siento muchísimo, lo de blanquear el tema..." En ese momento Lorena le pide: "Toni deja hablar a Anne, por favor" y él replica: "Bueno estaba hablando yo, Lorena estaba hablando yo. Ya está bien. Si hay que blanquear a la señora Obregón y todo el tema de la gestación subrogada yo me callo y 'punto pelota'".

Es entonces cuando Lorena le contesta: "Escúchame a mí porque para carácter el mío. No estamos blanqueando a Ana Obregón, estamos escuchando a Anne que es una espectadora de este programa, de 18 años, que ha tenido que escuchar la barbaridad de que es una niña comprada". Bolaños apuntilla: "Es que lo es, es que lo es, perdóname" y Lorena zanja el debate: "No voy a permitir, es tu opinión. Hasta aquí, ya está bien".