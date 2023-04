Ana Obregón no descarta otra gestación subrogada: "Me hubiera gustado también un niño, ¿pero quién sabe? Aless quería 5 hijos"

Justo hace hoy una semana Ana Obregón desataba un tsunami informativo que hoy vuelve a la carga con un nuevo bombazo. La actriz ha confirmado que la pequeña Ana Sandra es su nieta ya que el semen es de su hijo Aless.

En una entrevista en exclusiva en la revista ¡Hola!, Obregón aclara todas las dudas que la gestación subrogada por la que ha nacido la pequeña Analé ha generado. La principal es la identidad del donante del semen para esa subrogación que fue el hijo fallecido por cáncer de la actriz.

"Esta niña no es mi hija, sino mi nieta. Es hija de Aless y cuando crezca le contaré que su padre fue un héroe para que sepa quién es y lo orgullosa que tiene que estar de él" dice Ana en la publicación.

Con el nacimiento de Ana Sandra, la actriz cumple un deseo y se muestra feliz: "He vuelto. He resucitado. He vuelto a nacer. Yo me morí el 13 de mayo de 2020 y he vuelto a nacer el 20 de marzo de 2023" que es el día en que nació la niña.

Ana Obregón comparte que la "última voluntad de Aless" fue la de "traer un hijo suyo al mundo. Y así nos lo comunicó de palabra a su padre y a mí una semana antes de fallecer".

También contesta la actriz a la pregunta de si repetiría con otra gestación subrogada. Asegura que Aless quería tener 5 hijos. "Me hubiera gustado también un niño, ¿pero quién sabe? Mi hijo quería tener cinco hijos, así que a lo mejor el niño llega algún día".

Desde que se publicó su imagen saliendo en silla de ruedas y con la recién nacida en brazos del hospital han llovido todo tipo de opiniones, favorable y desfavorables y se ha abierto un debate en el que han intervenido hasta los principales políticos de este país. A la actriz parece no preocuparle la expectación generada y asegura "Fallé a mi hijo y no lo pude salvar, pero esto, que le juré con mi vida, lo he hecho y eso no me lo quita nadie, y no creo que haya nadie en el mundo que cuando vea a esta preciosidad de niña, tan deseada por parte de su padre desde el cielo y por mi parte desde la tierra y por parte de todos los que me quieren, no piensen igual. Es algo que solamente los padres o madres que han perdido un hijo van a entender perfectamente."