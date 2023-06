Rifirrafe entre Graciano Palomo y la periodista Ana Martín por la evolución de la economía: "No asustes a la gente"

Señala el periodista Graciano Palomo que de cara a 2024 se esperan ajustes económicos que serán recortes "Esto es calcado, pero más grave, en cuanto a los agujeros que tiene el Estado, de lo que sucedió en 2011", aseguraba. Esta afirmación ha generado un gran debate en el plató, ya que el resto de contertulios de mesa no creía que la situación sea tan crítica como lo fue en el año 2011.

Ana Martín, periodista y también colaboradora de Espejo Público, ha señalado que no comparte esa tesis porque en 2011 estábamos al borde de un rescate mirando la prima de riesgo a diario y hoy en día la situación es diferente. "No asustes a la gente, el comportamiento del BCE no era el que es ahora".

Recuerda Ana Martín que en 2011 el paro se disparó y ahora mismo tenemos datos récord de empleabilidad "aunque podamos discutir su calidad". "Hay que ver cuánta gente estaba en paro en 2011 y compararlo con los que hay ahora que es lo que nos salva".

"Las deudas fiscales han estado suspendidas en toda la Unión Europea desde la pandemia"

Graciano Palomo no compartía esa opción y no cree que por esos comentarios la gente se vaya a asustar. "¿La gente acaso se asusta a ver la cesta de la compra?", señalaba. Palomo ha compartido una titular de prensa de este mismo viernes: "La deuda escala en el último mes otro récord de 1.530.000.000, el 113% del PIB". A lo que Ana Martín respondía asegurando que han estado suspendidas las reglas fiscales desde la pandemia y esto ha motivado este crecimiento de la deuda. "Yo lo que digo es que esta vez no está en discusión la soberanía de España. No compares no llegar a fin de mes o tener que comprar carne de pollo en lugar que sea de ternera con que el país se vaya a pique", mantenía.

Añadía Pilar Velasco que en este momento lo que está sosteniendo a las familias son los datos de empleo: "cuando hablas con el sector de la banca ves que la morosidad se está manteniendo bien y las familias se están esforzando por no dejar de pagar su casa".