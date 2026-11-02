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LAS BARRERAS DEL ACCIDENTE

Ricardo Díaz explica las barreras que fallaron en el accidente de Urda: "Con el sistema ERTMS no hubiera pasado nada de esto"

Ricardo Díaz, catedrático en Ingeniería Química y Materiales explica con un ejemplo las barreras que fallaron y cómo se podría haber solucionado.

Las barreras que fallaron en el accidente

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Manuel Pinardo
Publicado:

Ricardo Díaz, catedrático en Ingeniería Química y Materiales, ha explicado al detalle con unas cartulinas elaboradas por él, cómo fallaron las distintas barreras que llevaron al choque de dos trenes en Urda. Primeramente, ha explicado que el accidente de Adamuz fue por una falta de mantenimiento, pero que el ocurrido hace apenas una semana es "mucho más grave".

"Los sistemas de seguridad se basan en barreras, no hay ninguna infranqueable, la primera barrera es el LZB, un automatismo que funcionó porque cuando se cayó, en ese mismo momento se paralizó todo", explica.

"La segunda barrera es el factor humano, el operador de control parece que dio la orden de 'marcha normal' en lugar de 'marcha a la vista', en cuanto tu das esa orden de 'marcha normal', este filtro pasa totalmente y los controladores pueden pensar que no va a pasar nada aunque falle", detalla.

Ricardo explica que la tercera barrera es la del sistema BSL que se usa como baliza de señalización automática junto al Alfa de frenado, que también falla: "Bajo mi punto de vista, hay un fallo y es en el diseño, las balizas se sitúan a menos de 25 kilómetros para situar a los trenes y esto está hecho para el sistema convencional".

La línea Madrid-Andalucía sin sistema ERTMS

¿Dónde está el problema? Ricardo Díaz explica que se ahorraron en poner el sistema ERTMS en toda la vía Madrid-Andalucía: "El problema es que el sistema LZB es un sistema de 1992, no está actualizado y los trenes tardan mucho en reactivarse con este sistema"

Por último, el catedrático explica una nueva barrera que podría estar implementada, "la geolocalización": "Si tenemos que llevar una baliza en nuestros coches para cuando se nos avería, ¿por qué no llevarla en los trenes? Si quien dirige esto no entiende de la importancia de seguridad, se paraliza toda la producción y nadie pregunta", finaliza explicando.

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