Heidi Klum vuelve a dejar sin palabras con su disfraz de Halloween: una mano amputada con un guiño a su marido

Si hay alguien que sabe cómo acaparar todas las miradas en Halloween, esa es Heidi Klum. La modelo alemana ha vuelto a superarse con motivo de su tradicional fiesta de disfraces en Nueva York, donde cada año sorprende con una transformación que lleva al extremo la imaginación.

En esta ocasión, la protagonista de la noche ha sido una gigantesca mano amputada, ensangrentada y con todo lujo de detalles ya que, como ha confesado, era una réplica de su propia mano. Además, el disfraz escondía un guiño muy personal a su marido, el músico Tom Kaulitz, que no pudo acudir.

Klum ha aparecido en su 25 fiesta de Halloween, celebrada en el restaurante Cathédrale, totalmente irreconocible. Su cuerpo estaba integrado en el disfraz de su mano izquierda, con largas uñas pintadas de rojo, anillos y una muñeca seccionada de la que sobresalían tendones, ligamentos y restos de sangre.

Heidi Klum en su fiesta de Halloween de 2026 | Gtres

Para completar la escena, la modelo ha llegado acompañada de varios asistentes vestidos con trajes de protección amarillos y mascarillas. Una puesta en escena a la altura de lo que nos tiene acostumbrados que ha necesitado entre cinco y seis horas para colocarse el disfraz y el maquillaje.

Para la creación del look, ha vuelto a contar con el especialista en efectos especiales Mike Marino, responsable de algunas de sus transformaciones más memorables.

Heidi Klum en su fiesta de Halloween de 2026 | Gtres

"Me preguntaba si podría meter mi cuerpo dentro de una parte del cuerpo que, obviamente, no cabría normalmente. Miraba mi mano y pensaba: 'Me pregunto si dos de mis dedos podrían ser mis piernas. Y con el resto podría meter mis brazos'. La cortamos a la altura de la muñeca. Estaba jugando con la idea. Se la propuse a Mike Marino, y al principio dijo que no, como siempre. Pero unos días después me llamó y me dijo que sí, y aquí estamos", explicó para Reuters.

Más allá del impacto visual, el disfraz escondía un significado muy especial, pues la mano ha reproducido incluso un tatuaje con el nombre de su marido, Tom, en el dedo anular. También incorporaba una réplica de su anillo de compromiso y de su alianza de boda.

Heidi Klum en su fiesta de Halloween de 2026 | Gtres

Convertida ya en una tradición de Halloween, Heidi Klum comenzó a organizar su famosa fiesta en el año 2000, poco después de trasladarse a Estados Unidos.

A lo largo de este cuarto de siglo, entre sus disfraces más recordados se encuentra la gigantesca lombriz con la que se presentó en 2022. También ha sorprendido como pavo real, Fiona de Shrek, Jessica Rabbit, E.T. o el hombre lobo del videoclip Thriller de Michael Jackson.

El año pasado, en 2025, apostó por una espectacular Medusa, con serpientes móviles en la cabeza, una larga cola de serpiente de cascabel y un rostro completamente transformado. Una creación para la que trabajaron alrededor de 15 personas durante cinco meses.