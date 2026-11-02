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Las confesiones más terroríficas de David y Moisés: revelan lo que más temen en Pasapalabra

Los dos concursantes han reconocido que les asustan las palabras largas en AlaZ y han compartido la mayor pesadilla que han vivido en Pasapalabra.

David y Moisés confiesan sus mayores miedos en Pasapalabra: desde bailar en La Pista a su letra maldita

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Halloween ha quedado atrás en el calendario, pero no en Pasapalabra. Los fantasmas, monstruos y criaturas de la noche se han refugiado en el plató, convertido dos días más tarde en un escenario terroríficamente... divertido. Parece que del hechizo se han librado, un año más, los concursantes, que se han sincerado sobre esos pequeños temores que les acompañan cada tarde en el programa.

David y Moisés han coincidido en señalar a las temidas palabras largas de AlaZ como uno de sus mayores quebraderos de cabeza. Uno de los dos preferiría incluso dormir en una casa encantada antes que enfrentarse a una definición imposible. Eso sí, hay algo que les da aún más miedo: "Empezar por la Z".

Entre bromas, también han admitido que La Pista puede convertirse en una pesadilla aún mayor que la Silla Azul cuando se trata de bailar. "Depende del invitado que te saque, si es Torito igual tu integridad física corre peligro", ha reconocido Moisés.

Más en serio, David ha recordado una confesión, que ya hizo para la web por su programa 100, sobre su mayor susto en Pasapalabra: "El día que fallé una en la Silla Azul". Moisés también ha comentado que no necesitan fantasmas ni monstruos: basta con un bloqueo inesperado o con una palabra que se queda atrapada en la punta de la lengua. ¡Descubre todos los detalles en el vídeo!

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Antena 3 » Programas » Pasapalabra

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