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¿Cómo conseguir el corte brunoise en la cebolla? El sencillo truco de Joseba Arguiñano

Joseba Arguiñano es todo un experto de la cocina y no ha dudado en compartir algunos de sus trucos con su última invitada: Thais Villa. Esta vez, ha enseñado a hacer el corte brunoise en la cebolla. ¡Toma nota para aprender!

Thais Villa y Joseba Arguiñano

¿Cómo conseguir el corte brunoise en la cebolla? El sencillo truco de Joseba Arguiñano

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Borja Tamayo
Publicado:

Cuando un chef toma los cuchillos, resulta increíble comprobar la destreza que manejan a la hora de llevar a cabo sus labores culinarias. Una de estas labores suele ser conseguir el mejor corte de la cebolla en el menor tiempo posible: habilidad que Joseba Arguiñano ha compartido con su invitada Thais Villa.

El truco, en realidad, es bien sencillo. En lugar de hacer los primeros cortes en juliana a la cebolla hasta el final, simplemente hay que dejar un poco de margen en el extremo del alimento. De este modo, la cebolla no se resbala cuando se hacen los cortes en dados propios del brunoise.

Thais Villa ha comprobado por sí misma lo fácil que resulta hacerlo de este modo, así como la velocidad que es capaz de tomar (siempre con cuidado con los dedos). Si tú también quieres aprender a hacerlo, solo tienes que dar play al vídeo de arriba.

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