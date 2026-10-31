Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Batallas

Lola Índigo se queda sin palabras ante el descaro de su talent en las Batallas de La Voz

Lola Índigo no ha podido contener el asombro ante el desparpajo y la actitud con la que una de sus talents ha pisado el escenario.

Lola Índigo se queda sin palabras ante el descaro de su talent en las Batallas de La Voz

Lola Índigo se queda sin palabras ante el descaro de su talent en las Batallas de La Voz

Publicidad

Julián López
Julián López
Publicado:

Irene y Estrella Marina han protagonizado una Batalla asombrosa, demostrando el gran nivel que tiene el equipo de la coach granadina. Interpretando ‘Love on the Brain’, las dos talents han pisado con fuerza el escenario, dejando asombrados a los coaches.

Irene y Estrella en La Voz

Vanesa Martín se rinde ante la batalla más explosiva de Lola Índigo: “¡Qué dos leonas!”

Vanesa Martín alucinaba porque, mirando su diario, ha visto que solo Lola se giró durante la Audición de Estrella. Aunque esto tiene una explicación: solo la granadina tenía hueco en su equipo, por lo que era la única que podía girarse.

Sin embargo, Lola Índigo se ha puesto de pie y se ha acercado a sus pupilas. “¡Qué poca vergüenza, tía!”, le ha dicho sin reproches a Estrella. La coach granadina ha comentado que lo hizo muy bien en su Audición pero, tras verla en las Batallas, ha visto todo el potencial que la joven se había guardado.

“¿Te imaginas que no me doy la vuelta y esto no lo vemos?”, le pregunta Lola a una Estrella que asimilaba los halagos de su coach con una risa nerviosa. ¡Dale al play y no te pierdas este momentazo!

Vanesa Martin y Lola Índigo en La Voz

El próximo viernes, llegan las segundas batallas de La Voz: los robos, las dudas y la emoción serán los grandes protagonistas de la gala

Antena 3 » Programas » La Voz

Publicidad

Programas

Lola Índigo se queda sin palabras ante el descaro de su talent en las Batallas de La Voz

Lola Índigo se queda sin palabras ante el descaro de su talent en las Batallas de La Voz

Pablo López elogia el “magnetismo” de Rachel y Marta tras su homenaje a Antonio Orozco

Pablo López elogia el “magnetismo” de Rachel y Marta tras su homenaje a Antonio Orozco

El contratiempo de Melody en pleno concierto: se le rompe el vestido y responde con pura naturalidad

El contratiempo de Melody en pleno concierto: se le rompe el vestido y responde con pura naturalidad

La nueva vida de Rosa Rodríguez un mes después de ganar el bote de Pasapalabra
Nueva etapa tras el bote

El viaje íntimo de Rosa Rodríguez tras ganar Pasapalabra: así cuenta su experiencia en su nuevo libro

De la espina a los lomos perfectos: la sencilla lección de Karlos Arguiñano para limpiar la merluza sin desperdiciar nada
El truco del chef

De la espina a los lomos perfectos: la sencilla lección de Karlos Arguiñano para limpiar la merluza sin desperdiciar nada

Brian y Joaquín Padilla en Halloween
POR HALLOWEEN

La entrevista más aterradora de Joaquín Padilla y Brian en La ruleta de la suerte: “Me da miedo cuando suena reggaetón”

Halloween ya está aquí y, en La ruleta de la suerte, lo han celebrado por todo lo alto. Tanto es así que Brian y Joaquín Padilla no han tenido miedo a responder a las preguntas más terroríficas. ¡No te pierdas la entrevista!

Melendi, al borde de las lágrimas con el ensayo de Lorena y Enrique: “Sois muy buenos”
Mejores momentos | Batallas

Melendi, al borde de las lágrimas con el ensayo de Lorena y Enrique: “Sois muy buenos”

El coach no ha podido ocultar su emoción tras escuchar el impresionante dueto de sus talents, que han estado a punto de hacerle llorar durante los ensayos.

Thais Villa en Cocina abierta de Joseba Arguiñano

“Te insultan”: Thais Villa confiesa las “penurias” que sufre en sus salidas a la calle

La presión juega una mala pasada a Lingyun y Nicolás: “Sin placer no puedes transmitir emociones”

La presión juega una mala pasada a Lingyun y Nicolás: “Sin placer no puedes transmitir emociones”

La curiosidad de Roberto Leal en Pasapalabra que fascina a Salva Reina: “Parece que estás desquiciado”

La curiosidad de Roberto Leal en Pasapalabra que fascina a Salva Reina: “Parece que estás desquiciado”

Publicidad