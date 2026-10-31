Lola Índigo se queda sin palabras ante el descaro de su talent en las Batallas de La Voz

Irene y Estrella Marina han protagonizado una Batalla asombrosa, demostrando el gran nivel que tiene el equipo de la coach granadina. Interpretando ‘Love on the Brain’, las dos talents han pisado con fuerza el escenario, dejando asombrados a los coaches.

Vanesa Martín alucinaba porque, mirando su diario, ha visto que solo Lola se giró durante la Audición de Estrella. Aunque esto tiene una explicación: solo la granadina tenía hueco en su equipo, por lo que era la única que podía girarse.

Sin embargo, Lola Índigo se ha puesto de pie y se ha acercado a sus pupilas. “¡Qué poca vergüenza, tía!”, le ha dicho sin reproches a Estrella. La coach granadina ha comentado que lo hizo muy bien en su Audición pero, tras verla en las Batallas, ha visto todo el potencial que la joven se había guardado.

“¿Te imaginas que no me doy la vuelta y esto no lo vemos?”, le pregunta Lola a una Estrella que asimilaba los halagos de su coach con una risa nerviosa. ¡Dale al play y no te pierdas este momentazo!