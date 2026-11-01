El director Michael Mann se dispara accidentalmente a sí mismo y es trasladado al hospital

Michael Mann, aclamado director de películas como Heat y cuatro veces nominado al Oscar, ha sufrido un accidente mientras se encontraba en un campo de tiro en Los Ángeles.

El cineasta de 83 años se disparó accidentalmente en la pierna y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital por los paramédicos. Según fuentes de TMZ, el director estaba intentando enfundar el arma cuando esta se disparó y le hirió en la extremidad.

Un comunicado del director, facilitado a Just Jared, señala que "el sábado 31 de octubre, en un campo de tiro, un arma se disparó accidentalmente mientras estaba enfundada, lo que provocó una herida leve al director de cine Michael Mann. Fue atendido y dado de alta".

Javier Bardem con Denis Villeneuve y Michael Mann | Reuters

Según han informado medios estadounidense, Mann lleva décadas practicando tiro al blanco.

En estos momentos, el director se encuentra en la fase de producción de Heat 2, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Christian Bale, entre otras estrellas.