Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Batallas

“¡Ya estoy llorando!”: Lola Índigo se derrumba ante su decisión más difícil en las Batallas

La coach no ha podido contener la emoción después de escuchar el espectacular dueto de sus talents y enfrentarse a una de las decisiones más complicadas de la noche.

Lola Índigo llora

“¡Ya estoy llorando!”: Lola Índigo se derrumba ante su decisión más difícil en las Batallas

Publicidad

¡Lola Índigo ha vivido uno de los momentos más emotivos de las primeras Batallas de La Voz 2026! Kika y Rubén han firmado un dueto inolvidable que ha puesto a su coach contra las cuerdas a la hora de elegir con cuál de los dos quedarse.

La cantante se ha deshecho en elogios hacia ambos talents, reconociendo que estaba ante la decisión más difícil de la noche. Y es que, después de escucharles juntos, tener que despedirse de uno de ellos no ha sido nada fácil.

“¡Ya estoy llorando!”, ha confesado Lola Índigo, incapaz de contener las lágrimas mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas para valorar la actuación de sus dos artistas.

La coach también ha querido mandarles un mensaje muy especial antes de tomar su decisión: “Esto no tiene nada que ver con vuestro valor”, les ha asegurado, dejando claro que el resultado de la Batalla no define su talento. ¡Mucha emoción!

Ana, talent de La Voz

La actuación más sincera de La Voz: el desgarrador tributo de Ana a sus padres tras perderlos

Antena 3 » Programas » La Voz

Publicidad

Programas

Lola Índigo llora

“¡Ya estoy llorando!”: Lola Índigo se derrumba ante su decisión más difícil en las Batallas

Thais Villa y Joseba Arguiñano

¿Cómo conseguir el corte brunoise en la cebolla? El sencillo truco de Joseba Arguiñano

¡Nadie se lo esperaba! Eva González desvela que Mika le ha confeccionado su traje en La Voz

¡Nadie se lo esperaba! Eva González desvela que Mika le ha confeccionado su traje en La Voz

Melody recuerda la vergüenza que pasó delante de Marc Anthony en una gala de premios: “Me quedé en cueros”
Anécdota inédita

Melody saca a la luz la vergüenza que pasó delante de Marc Anthony en una gala de premios: “Me quedé en cueros”

¡Melendi se compromete a grabar un disco a una talent de Pablo López tras una Batalla inolvidable!
Mejores momentos | Batallas

¡Melendi se compromete a grabar un disco a una talent de Pablo López tras una Batalla inolvidable!

Jorge Fernández explica su origen
¿LO SABÍAS?

¿De dónde viene la expresión “no está el horno para bollos”?: Jorge Fernández explica su origen

La expresión “no está el horno para bollos” ha aparecido en un panel de La ruleta de la suerte y el presentador ha aprovechado la ocasión para explicar el origen de la frase.

El final más inesperado de Moisés en AlaZ: se planta... ¡y cuenta un chiste!
Con sentido del humor

El final más inesperado de Moisés en AlaZ: se planta... ¡y cuenta un chiste!

El concursante riojano ha sorprendido a todos con su reacción al descubrir una de las respuestas que se le han resistido en su duelo contra David.

Thais Villa y Joseba Arguiñano

Thais Villa revela cómo consigue que los políticos le hagan caso en la calle: “Me he arrodillado”

Tamara Falcó recuerda el día en que Victoria Beckham cenó en su casa: "Su menú era pescado hervido con verduras"

Tamara Falcó recuerda el día en que Victoria Beckham cenó en su casa: "Su menú era pescado hervido con verduras"

Los coaches se enfrentan a sus decisiones más complicadas en la segunda noche de Batallas de La Voz

Los coaches se enfrentan a sus decisiones más complicadas en la segunda noche de Batallas de La Voz

Publicidad