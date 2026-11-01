“¡Ya estoy llorando!”: Lola Índigo se derrumba ante su decisión más difícil en las Batallas

¡Lola Índigo ha vivido uno de los momentos más emotivos de las primeras Batallas de La Voz 2026! Kika y Rubén han firmado un dueto inolvidable que ha puesto a su coach contra las cuerdas a la hora de elegir con cuál de los dos quedarse.

La cantante se ha deshecho en elogios hacia ambos talents, reconociendo que estaba ante la decisión más difícil de la noche. Y es que, después de escucharles juntos, tener que despedirse de uno de ellos no ha sido nada fácil.

“¡Ya estoy llorando!”, ha confesado Lola Índigo, incapaz de contener las lágrimas mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas para valorar la actuación de sus dos artistas.

La coach también ha querido mandarles un mensaje muy especial antes de tomar su decisión: “Esto no tiene nada que ver con vuestro valor”, les ha asegurado, dejando claro que el resultado de la Batalla no define su talento. ¡Mucha emoción!