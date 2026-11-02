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LAS INCÓGNITAS DEL ACCIDENTE

Marcos de Quinto, sobre el accidente de Urda: "Óscar Puente nos ha mentido, ha tratado de encubrir a la cúpula de Adif"

El empresario advierte que va a ser muy complicado que el PSOE "quite" de las listas al actual ministro de Transportes y exige su dimisión inmediata.

Marcos de Quinto en Espejo

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Manuel Pinardo
Publicado:

Marcos de Quinto, empresario y colaborador de 'Espejo Público', ha respondido a Susanna Griso al hablar del PSOE y la posible dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente que coincide con el primer acto del partido en Valladolid, donde el ministro va como primero de lista.

"Será complicado quitarle de las listas, pero él debería de dimitir porque nos ha mentido, ha tratado de culpar a un funcionario probablemente para encubrir a la cúpula de Adif. Ha sido una instrucción verbal criminal, ha habido 170 incidencias y el juez debería ver toda la documentación que hay de todas las comunicaciones porque la instrucción de seguir a 'marcha normalidad', seguro que se va dando durante todo el año", detalla Marcos de Quinto.

El empresario detalla que si el protocolo de ir 'a vista', se hubiera dado, se hubieran generado retrasos de una hora y media: "En las conversaciones que han salido a la luz, se escucha como mandan la orden de seguir los trenes a 'marcha normalidad' y no es hasta el tren Iryo, el que responde que no, que hay que ir a 'vista'".

La jueza pide acelerar las labores de búsqueda

Marcos de Quinto ha terminado explicando que cuando la jueza empiece a preguntar a la gente que estaba en el centro de control, le dirán que estaban teniendo presiones desde arriba para que no haya retrasos: "Los españoles han estado yendo en los trenes con un riesgo tremendo que se ha materializado ahora".

El accidente mortal de trenes en Toledo ha dejado al menos 69 muertos. Este lunes, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha identificado ya a 66 de los 69 fallecidos en el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Los equipos de rescate siguen con búsquedas y complejas identificaciones.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha señalado que la jueza que está instruyendo el caso ha pedido que se aceleren las labores de búsqueda, que se destinen más operarios y que los trabajos se mantengan también durante la noche. Por su parte, la Guardia Civil mantiene activo el dispositivo desplegado en la zona cero del accidente.

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