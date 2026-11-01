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Tertulia de actualidad

Tamara Falcó recuerda el día en que Victoria Beckham cenó en su casa: "Su menú era pescado hervido con verduras"

Tamara Falcó ha explicado que su madre, Isabel Preysler, organizó una cena con el matrimonio Beckham cuando David aún era jugador del Real Madrid.

Tamara Falcó recuerda el día en que Victoria Beckham cenó en su casa: "Su menú era pescado hervido con verduras"

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Pablo Motos no ha podido ni querido ser ajeno a la tragedia que se ha producido en Toledo por el choque entre dos trenes con un balance provisional de 69 muertos. Sin embargo, también ha querido que El Hormiguero sea un paréntesis para que los espectadores pudieran disfrutar, con Melody como invitada en este programa. Eso sí, la noche la ha comenzado con una reflexión sobre el suceso.

La reflexión de Pablo Motos sobre el accidente de trenes en Toledo: "¿Dónde está el dinero? Basta de mentiras"

Este tema también se ha tratado durante la tertulia de actualidad, aunque también ha habido espacio para asuntos más ligeros. Entre ellos, ha puesto sobre la mesa las declaraciones de David Beckham asegurando que su mujer, Victoria, come lo mismo desde hace 25 años: pescado a la plancha y verduras al vapor. Tamara Falcó lo ha confirmado: "Vino a cenar a casa y lo pidió".

Juan del Val le ha pedido más detalles. Tamara ha contado que fue su madre, Isabel Preysler, quien organizó una cena para el matrimonio Beckham cuando el futbolista aún jugaba en el Real Madrid y había un menú específico para Victoria. ¡Ni tomó postre! Nuria Roca ha recordado que tampoco se lo saltó en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio. La charla ha dado para un curioso pique en el que Pablo se ha convertido en protagonista cuando Juan le ha señalado también por ser bastante repetitivo con sus comidas.

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