El testimonio de una madre sobre su hijo que iba dentro de uno de los trenes: "Mamá no podemos hacer nada, hay gente muriendo"

Se cumplen los peores presagios. Al menos 39 personas han muerto en el choque de dos trenes entre Los Yébenes y Urda en Toledo. Adif ha suspendido, en ambos sentidos, la circulación entre la línea de AVE Madrid-Andalucía. Guardias Civiles presentes en la zona informan de que al menos cuatro vagones han volcado y que hay varios fallecidos.

Los primeros indicios del accidente ferroviario entre Mora y Urda (Toledo) ocurrido alrededor de las 8.30 horas apuntan a que un AVE de Renfe podría haber alcanzado a un tren Iryo por detrás, lo que ha causado el descarrilamiento de dos vagones del Iryo, según han indicado fuentes del Ministerio de Transportes.

"No podemos hacer nada"

Marisol, madre de Adrián, un joven que viajaba con sus amigos a una conferencia de trabajo en Sevilla, ha contado en Espejo Público que ha podido hablar con su hijo y ha sufrido algunas heridas: "Le han prestado un teléfono porque han salido despedidos y no pueden entrar en el vagón, me comentaba que no podían hacer nada, la gente está muriendo", cuenta Marisol entre lágrimas.

"Mi hijo iba en el AVE de las 8 de la mañana camino Sevilla, me ha dicho que hay gente muriéndose y que no podía hacer nada", cuenta Marisol. Además cuenta que uno de los amigos de su hijo se ha roto la pierna "completamente".

"Voy a buscarlo, no he podido hablar más con él, mi hijo estaba colapsado, fuera de sí", cuenta Marisol que entre lágrimas su hijo le decía: "Qué más tiene que pasar en este país para que las cosas funcionen".

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