Un médico de urgencias que sobrevivió al accidente de Urda y socorrió a las víctimas: "Era un escenario de guerra"

El accidente ferroviario de Urda dejó imágenes y escenas difíciles de olvidar incluso para quienes están acostumbrados a enfrentarse a situaciones límite. Es el caso de Juan Manuel Parra, médico de urgencias y uno de los pasajeros que viajaban en el AVE siniestrado. Su experiencia profesional no le preparó para lo que encontró tras el impacto: una escena que, todavía entre lágrimas, describe como un "escenario de guerra".

Parra viajaba en el coche 1 del AVE y tuvo la sensación de que se trataba de un frenazo brusco. Cuenta que, tras la sacudida, empezó a ver a gente salir del tren por las ventanas. Él también rompió una de ellas para poder salir. Su primer impulso fue dirigirse hacia la cabecera y, como médico de urgencias, corrió hacia delante. Allí comprobó que los trenes habían colisionado y se encontró con una situación que tilda de "terrible".

Aún visiblemente afectado por lo ocurrido, recuerda cómo se presentó para ayudar: "Me presenté e hice lo que pude".

"Aquello era como un campo santo"

Tras escuchar su testimonio, Ignacio Relaño, otro superviviente que se encontraba en el plató, explicaba que él no se sintió capaz de acercarse a la zona más trágica del accidente. "Sentía que había un muro invisible que me lo impedía. Aquello era como un campo santo", relataba. Ahora se pregunta por qué no se acercó a ayudar. Ante sus palabras, Susanna Griso le pedía que no se fustigara, ya que considera comprensible que, sin conocimientos médicos, no tuviera esa iniciativa.

Parra explica que otro traumatólogo jubilado también se prestó a ayudar. Entre todos, trataron de mover a las víctimas, atender a los heridos y clasificarlos según la gravedad de sus lesiones. Cuando llegaron los servicios de emergencia, cuenta que se puso a su disposición y que no abandonó la zona cero hasta la una de la tarde. "Intenté seguir siendo una mano más", decía emocionado.

Ante sus palabras, los presentes en el plató le agradecían su labor. Él, entre lágrimas, respondía con humildad: "Es lo que me han enseñado, solo era yo, no más".

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