ACCIDENTE FERROVIARIO
Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: el Gobierno aprobará el martes ayudas y recibirá un informe de Puente
Sigue en directo la última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo.
- La versión inglesa del informe de Transportes sobre el accidente de Urda omite la "cadena de averías, instrucciones y acciones"
- El PP acusa a Óscar Puente de buscar una "cabeza de turco" tras el accidente ferroviario de Urda
- Urda celebra una misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario, pide unidad y que la tragedia no se repita
Publicidad
El Centro de Integración de Datos (CID) ha confirmado la identificación de 56 de las 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Urda (Toledo). Las 13 víctimas restantes, todas ellas de nacionalidad extranjera, podrían ser identificadas en las próximas horas, una vez concluyan las actuaciones pendientes de cooperación internacional. Hasta el momento, se ha comunicado la identificación a 51 familias.
De las 56 personas identificadas, 52 han sido reconocidas mediante huellas dactilares y cuatro a través de pruebas de ADN. Más de 60 profesionales participan desde el miércoles en las labores de autopsia e identificación, en un dispositivo que reúne a médicos forenses, técnicos de autopsia, especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y agentes de la Guardia Civil.
Mientras continúa la investigación para esclarecer las causas del siniestro, las grúas ya han retirado cinco vagones de las vías, y los equipos siguen buscando restos biológicos en la zona del accidente.
El informe preliminar apunta a que el tren circulaba a una velocidad de entre 160 y 200 kilómetros por hora en el momento del choque. No obstante, la cifra exacta se conocerá tras el análisis de las cajas negras. La investigación también se centra en posibles fallos del sistema de señalización LZB y en las circunstancias que pudieron contribuir al accidente.
El número de hospitalizados
Por su parte, 41 personas continúan hospitalizadas, 31 en Castilla-La Mancha y 7 en Madrid, varias de ellas en unidades de cuidados intensivos. La tragedia ha dejado 69 fallecidos, según el balance provisional, y ha provocado una profunda conmoción en la localidad toledana.
Este sábado, la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Urda acogió una misa funeral en recuerdo de las víctimas y en apoyo a sus familiares. Durante la ceremonia, el arzobispo de Toledo expresó el dolor de la diócesis y trasladó a los allegados su compromiso de acompañarlos en los difíciles meses que tienen por delante.
Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.
Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: El número de personas hospitalizadas desciende a 31
Según datos facilitados este domingo a las 8:30 horas de la mañana, el número de personas ingresadas en los hospitales de Castilla-La Mancha desciende a 31, tres menos que este sábado. Ya han recibido el alta un total de 79 heridos.
Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: Andalucía contabiliza 15 fallecidos en Urda
Andalucía contabiliza ya 15 víctimas mortales en el grave accidente de tren, registrado el pasado miércoles en Urda, Toledo.
Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: Un vecino de Alcalá de Guadaíra, entre los fallecidos en Urda
Este domingo, la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez Contreras, ha informado de que Iván Romero Ramos, un vecino de la localidad, se encuentra entre las víctimas mortales del accidente de trenes en Urda, Toledo.
Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: 13 personas siguen ingresadas en UCI
Este domingo todavía siguen 13 personas ingresadas en UCI tras el accidente ferroviario en Urda, Toledo, que se he llevado la vida de 69 personas. De esas 13 personas, hay 7 en Toledo, 2 en Alcázar de San Juan, 3 en Ciudad Real y 1 en Albacete.
Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: el Gobierno aprobará el martes ayudas por el accidente
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el próximo martes un Real Decreto con ayudas destinadas a los afectados por el accidente ferroviario de Urda, en Toledo.
Además, el ministro de Transportes, Óscar Puente, presentará un informe sobre lo sucedido y, según fuentes del Gobierno, será el encargado de comparecer en rueda de prensa tras la reunión del Ejecutivo para explicar los detalles de las ayudas y la información disponible sobre el siniestro.
Ese mismo día, Puente también comparecerá ante la Diputación Permanente del Congreso para dar cuenta de los datos recabados hasta el momento sobre el accidente.
Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: Un tercer AVE se detuvo a 450 metros del siniestro
El accidente ferroviario de Urda, en Toledo, pudo haber tenido consecuencias todavía mayores. Un tercer tren AVE de Renfe, en el que viajaban cerca de 300 pasajeros, estuvo a punto de verse implicado en la tragedia después de continuar circulando cuando ya se había producido la colisión entre los otros dos convoyes.
El tren realizaba el trayecto entre Sevilla y Madrid y consiguió detenerse a tan solo 450 metros del lugar del accidente, después de que el maquinista encontrara un semáforo en rojo. A esa distancia se encontraban los restos de los trenes siniestrados, que habían quedado ocupando ambos sentidos de circulación tras el impacto.
Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: Alemania y Austria exigen más controles ante fallos del sistema LZB
Alemania y Austria utilizan el sistema ferroviario LZB, presente también en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Sin embargo, los procedimientos descritos para estos países incluyen medidas adicionales cuando se produce una incidencia.
Las autorizaciones de mayor riesgo deben contar con la validación de un supervisor o una segunda firma digital.
Este mecanismo busca impedir que un único operador pueda tomar determinadas decisiones sin una comprobación adicional.
Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: El aviso del CEO de Iryo sobre el sistema LZB 23 días antes del accidente en Urda
Tras el terrible accidente ferroviario en Urda (Toledo), se ha puesto el foco en unas declaraciones del CEO de Iryo, Fabrizio Favara, que tan solo hace 23 días, el pasado 5 de octubre, advertía sobre los problemas que generaba el sistema LZB en los trenes que circulan por la línea Madrid - Sevilla, la única línea junto al cercanías C5 de Madrid, que conecta Humanes y Móstoles-El Soto, y el ramal La Sagra–Toledo donde se usa dicho sistema.
"Sobre la (línea) Madrid - Sevilla, el tema más frecuente, independientemente del tema del efecto extraordinario, incendio u otro, es un tema de que está conectado con el sistema de señalización, que es el LZB, que es un sistema bastante antiguo, seguro pero bastante antiguo. Claramente, cada vez que la señalización del tren no tiene desconexión de la señalización de la tierra, el tren se para. No se puede mover y busca bastante tiempo para reconectarse y comenzar de nuevo el servicio", señalaba Fabrizio Favara.
Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: Los psicólogos de la Guardia Civil siguen desplegados en la zona del accidente
Los psicólogos de la Guardia Civil siguen desplegados en la zona del accidente, donde trabajan en escucha activa con personal que en los primeros momentos tuvieron que rescatar personas heridas en situaciones indescriptibles. Desde el día del accidente, están asistiendo y acompañando a intervinientes, familiares de fallecidos y desaparecidos.
Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: Así han sido las identificaciones a los cadáveres
De las 56 identificaciones a los cadáveres del accidente de tren en Urda, 52 se han realizado mediante huella dactilar, a cargo del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, y las otras cuatro por ADN. Las labores se desarrollan de forma continua desde el miércoles en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real.
Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: El PP acusa a Óscar Puente de "buscar una cabeza de turco" en el accidente
El Partido Popular ha cargado contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por su respuesta al accidente ferroviario registrado en Urda (Toledo). El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, le ha reprochado que trate de encontrar una "cabeza de turco" en lugar de abordar los problemas de seguridad del sistema ferroviario.
Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: Así están siendo las labores de la Guardia Civil este domingo en la zona
Según ha confirmado el Portavoz Pedro Pablo Garrido, este domingo "continúa el despliegue de seguridad de la Guardia Civil en el área restringida". Hay varios grupos de drones que vigilan desde el aire, el escuadrón de caballería peina los terrenos de difícil acceso para las patrullas de seguridad ciudadana, y la agrupación de tráfico, junto con la agrupación de reserva y seguridad, controlan las carreteras y caminos aledaños. El grupo cinológico sigue con su labor de búsqueda de restos biológicos.
En la zona cero del accidente únicamente pueden acceder Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y personal judicial que cuente con autorización de acceso, una prohibición que alcanza 2 km de la vía de alta velocidad Madrid-Sevilla en ambos sentidos.
Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: Así ha sido el dispositivo de identificación de las víctimas
El CID ha detallado que más de 60 profesionales han participado en Toledo desde el miércoles en las autopsias y la identificación de los fallecidos. Entre ellos figuran médicos forenses de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo (12), Ciudad Real (4) y Cáceres (2), además de dos médicas forenses asesoras del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: La Catedral de Toledo acogerá un funeral oficial en los próximos días
La Catedral de Toledo acogerá en los próximos días un funeral oficial en memoria de las víctimas que han perdido la vida en el accidente ferroviario de Urda, Toledo, tal y como adelantaba este sábado el Arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves.
Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: El operario de Adif que ordenó al AVE reanudar la marcha se acoge a su derecho a no declarar
El operario de Adif que ordenó al tren AVE reanudar su circulación "con marcha normal", se ha acogido por el momento a su derecho a no declarar ante la Policía Judicial, dentro de las investigaciones para esclarecer las posibles responsabilidades penales en las causas de este accidente, que ha terminado con la vida de 69 personas.
Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: Óscar Puente descarta dimitir tras el accidente
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha descartado dimitir tras el accidente. Según ha explicado, puso su cargo a disposición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien rechazó su dimisión por considerarla "injusta". Además, ha señalado que durante 2026 se han "registrado 170 fallos en el sistema LZB", unas cifras que considera estables y por debajo de la media.
Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: 34 personas continúan hospitalizadas
El SESCAM ha publicado los datos actualizados del número de personas que permanecen hospitalizadas tras el accidente de tren. A las 17:00 horas de este sábado permanecen en UCI 8 personas en Toledo, 3 en el Hospital Mancha Centro, 3 en el Hospital de Ciudad Real y otras 3 en Albacete.
Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: El tren circulaba entre 160 y 200 km/h
El informe preliminar de la investigación apunta a que el tren circulaba a una velocidad de entre 160 y 200 kilómetros por hora en el momento del choque. No obstante, la cifra exacta se conocerá tras el análisis de las cajas negras de los trenes.
Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: Así rescató un Guardia Civil a la única superviviente del vagón 8
Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: Detectan un dron sobrevolando la zona del accidente
En la tarde de este sábado, la Guardia Civil detectaba un dron grabando en la zona del accidente. Se trata de la cuarta incursión que detectan. Su propietario ya ha sido identificado por el equipo de drones y contradrones de la Guardia Civil.
Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: David Reina, técnico de Renfe, entre los fallecidos en Urda
El joven técnico de Renfe, David Reina, ha fallecido en el accidente de tren ocurrido en Urda, Toledo, este miércoles. Concretamente viajaba en el vagón número 8 del tren AVE, y se dirigía a pasar unos días con su familia.
Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: Los sindicatos de maquinistas piden reforzar los protocolos de seguridad
El sindicato de maquinistas pide que se reduzca la velocidad hasta los 40 km/h, la denominada "marcha a la vista". Según ha reconocido Rafael Escudero del Sindicato Ferroviario, en Antena 3 Noticias: "Estamos absolutamente de acuerdo con esa propuesta, hay que meter medidas restrictivas que impidan que la seguridad se pueda ver comprometida en cualquier momento".
Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: Renfe afirma que ni el accidente de Adamuz ni el de Urda son atribuibles a la compañía
Renfe afirma que ninguno de los dos accidentes ferroviarios, ni el de Adamuz ni el de Urda, son atribuibles a la compañía, y ha precisado que las labores de mantenimiento, conservación y gestión de la infraestructura, no le corresponden.
Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo:
El Centro de Integración de Datos (CID) informaba este sábado de que ya han sido identificadas 56 de las 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), entre ellas las 54 víctimas de nacionalidad española y dos extranjeras, una francesa y otra portuguesa. El balance provisional de fallecidos se mantiene en 69.
Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo
Buenos días y bienvenidos a la última hora en directo del accidente de trenes en Urda, y que se ha llevado la vida de 69 personas.
Publicidad