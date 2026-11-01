Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo: el Gobierno aprobará el martes ayudas y recibirá un informe de Puente

El Centro de Integración de Datos (CID) ha confirmado la identificación de 56 de las 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Urda (Toledo). Las 13 víctimas restantes, todas ellas de nacionalidad extranjera, podrían ser identificadas en las próximas horas, una vez concluyan las actuaciones pendientes de cooperación internacional. Hasta el momento, se ha comunicado la identificación a 51 familias.

De las 56 personas identificadas, 52 han sido reconocidas mediante huellas dactilares y cuatro a través de pruebas de ADN. Más de 60 profesionales participan desde el miércoles en las labores de autopsia e identificación, en un dispositivo que reúne a médicos forenses, técnicos de autopsia, especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y agentes de la Guardia Civil.

Mientras continúa la investigación para esclarecer las causas del siniestro, las grúas ya han retirado cinco vagones de las vías, y los equipos siguen buscando restos biológicos en la zona del accidente.

El informe preliminar apunta a que el tren circulaba a una velocidad de entre 160 y 200 kilómetros por hora en el momento del choque. No obstante, la cifra exacta se conocerá tras el análisis de las cajas negras. La investigación también se centra en posibles fallos del sistema de señalización LZB y en las circunstancias que pudieron contribuir al accidente.

El número de hospitalizados

Por su parte, 41 personas continúan hospitalizadas, 31 en Castilla-La Mancha y 7 en Madrid, varias de ellas en unidades de cuidados intensivos. La tragedia ha dejado 69 fallecidos, según el balance provisional, y ha provocado una profunda conmoción en la localidad toledana.

Este sábado, la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Urda acogió una misa funeral en recuerdo de las víctimas y en apoyo a sus familiares. Durante la ceremonia, el arzobispo de Toledo expresó el dolor de la diócesis y trasladó a los allegados su compromiso de acompañarlos en los difíciles meses que tienen por delante.

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