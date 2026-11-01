¡Nadie se lo esperaba! Eva González desvela que Mika le ha confeccionado su traje en La Voz

¡Eva González ha dejado a todos con la boca abierta en La Voz 2026! Todo ha comenzado cuando Lola Índigo ha querido destacar lo guapa que estaba la presentadora, sin imaginar el increíble secreto que escondía su traje.

Eva no ha dudado en desvelar quién estaba detrás de su espectacular vestuario y ha sorprendido a todos al confesar que ¡se lo había confeccionado el mismísimo Mika!

Los coaches no daban crédito a lo que estaban escuchando, pero lo más especial ha llegado cuando el artista ha explicado el motivo por el que comenzó a confeccionar ropa.

Mika ha confesado que empezó a hacerlo tras el fallecimiento de su madre, con la intención de continuar su legado. Una historia muy personal que ha permitido conocer una faceta del cantante que muchos desconocían. ¡Imperdible!