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Un superviviente del accidente de Urda pide la dimisión de Óscar Puente: "¿Qué necesitas? ¿Más muertos?"

¿Dimitirá el ministro de Transportes? Es una de las preguntas que se repiten en los últimos dos días tras el accidente de Urda. Ignacio Relaño, superviviente de la tragedia, reclama una decisión que considera necesaria.

Ignacio Relaño

Un superviviente del accidente de Urda pide la dimisión de Óscar Puente

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Anna Martín
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Ignacio Relaño viajaba en el vagón 3 del AVE accidentado en Urda el pasado 28 de octubre. Hoy se sienta en el plató de "Espejo Público" y muestra el rechazo que siente hacia los miembros del Gobierno. "No puedo ni verles en pantalla", decía.

A esto añadía: "Ni escucharles, porque hablan con palabras vacías". En nombre de los afectados por la tragedia, aseguraba: "Esperamos un hecho".

En referencia al ministro de Transportes, Óscar Puente, considera que "debería dimitir por pura dignidad". Afirma que es un "mínimo del que partir" para las víctimas, que, desde su posición, sienten "una falta de respeto brutal" y "ninguna empatía". Tras estas declaraciones, resaltaba que él era un superviviente y que no quería imaginar el sentimiento de los familiares que han perdido a un ser querido.

"Que no dimita es inaudito"

Para Relaño, la dimisión del titular de Transportes no debe valorarse únicamente por el contexto actual, sino también por lo ocurrido en años anteriores, cuando, según asegura, "comenzó la degradación de este servicio". Que no dimita le parece "inaudito". El superviviente de la tragedia no llega a comprenderlo y lanza directamente estas preguntas al ministro: "¿Pero a qué esperas? ¿Qué necesitas? ¿Más muertos? ¿Otro accidente?".

Ante las numerosas incidencias previas y las reclamaciones sobre los sistemas de seguridad que están saliendo ahora a la luz, Ignacio comenta que este accidente ya "se daba por hecho".

En los primeros momentos tras la colisión, todavía con la adrenalina del momento en el cuerpo, lo primero que hizo al ver a una pareja de extranjeros fue pedirles perdón por haberlos sometido a ese dolor. "Sentí mucha vergüenza por lo que había pasado", asegura al recordar aquellos instantes y mostrar su descontento con la gestión del Estado en el sector ferroviario.

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