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ACCIDENTE EN URDA

Ana, prima de Fátima Báñez: "Esto no puede pasar más, no se merecía morir así"

El fallecimiento de la exministra Fátima Báñez en el accidente de tren de Urda ha conmocionado por completo a su entorno. En Y ahora Sonsoles hemos hablado con su familia.

primo Fátima

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El miércoles 28 de octubre, 69 personas fallecían en un accidente de tren a la altura de Urda (Toledo). Un convoy de Renfe impactaba por detrás contra un tren Iryo que estaba detenido en la vía, un choque que se produjo debido a una orden errónea de continuar la marcha tras la caída de los sistemas de seguridad.

Una de las fallecidas en el accidente es Fátima Báñez, exministra del Partida Popular con Mariano Rajoy. Su fallecimiento ha conmocionado especialmente a la esfera pública y a su entorno.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Ana, la prima de Fátima Báñez, que se ha mostrado rota ante el accidente. "Esto no puede pasar más, no se merecía morir así", advierte, entre lágrimas.

La familia de Fátima se mantiene unida en el dolor y recuerdan a la exministra como una gran persona y una profesional entregada. "Ella siempre estaba al servicio de los demás", asegura Ana, quien animó a Fátima a meterse en política. Un gesto que hoy recuerda con mucha nostalgia y cariño.

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