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El giro de Mika en La Voz: convence a sus talents para usar sus instrumentos en una Batalla única

Mika ha roto los esquemas previstos con su equipo al percatarse de que dos de sus talents, Pitú e Isabel, que inicialmente no iban a tocar sus respectivos instrumentos en el duelo, debían hacerlo sí o sí.

El giro de Mika en La Voz: convence a sus talents para usar sus instrumentos en una batalla única

El giro de Mika en La Voz: convence a sus talents para usar sus instrumentos en una batalla única

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Julián López
Julián López
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La exigencia y la estrategia en La Voz van mucho más allá de afinar una melodía sobre el escenario. En las entrañas de los ensayos, los coaches buscan exprimir al máximo la esencia de cada participante, y una Batalla de Mika ha protagonizado uno de los momentos más especiales al apostar por la autenticidad instrumental.

Inicialmente, el planteamiento para el duelo entre Pitú e Isabel no contemplaba el uso de sus instrumentos musicales. Sin embargo, la sensibilidad del coach detectó enseguida que perder esa seña de identidad sería renunciar a la verdadera magia que ambos desprendían de forma natural.

Lejos de conformarse con la estructura inicial, Mika intervino para cambiar el rumbo de la actuación. "Pienso que es una Batalla muy diferente a las demás", explicaba el coach, sabiendo que tener dos músicos que cantan aporta un valor diferencial. Y, al verlos tocar, estuvo decidido a proteger esa idea y llevarla directamente ante las grandes cámaras La Voz.

Conseguir que los talents se animaran a incorporar la guitarra y la flauta fue solo el primer paso. El verdadero punto de inflexión llegó cuando el propio Mika decidió involucrarse directamente con los músicos de la banda de La Voz, pidiéndoles que se adaptaran por completo al estilo y la sensibilidad de los concursantes.

Una actuación construida a medida

El resultado de esta implicación conjunta dio como fruto un número musical hecho a medida, donde la combinación de las voces y la delicadeza de los instrumentos crearon una atmósfera tan íntima como difícil de ver en un formato de gran televisión.

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