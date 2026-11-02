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El secreto | Capítulo 9

“¿Te has enamorado de quien no debías?”: Serhat quiere saber qué oculta Zeynep

Serhat y Zeynep se han quedado a solas y una conversación inocente ha terminado dejando entrever que el empresario quiere saber mucho más sobre la vida sentimental de la joven.

“¿Te has enamorado de quien no debías?”: Serhat quiere saber qué oculta Zeynep

“¿Te has enamorado de quien no debías?”: Serhat quiere saber qué oculta Zeynep

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Sus preguntas han puesto a Zeynep en una situación incómoda, aunque ella no ha tardado en marcar los límites entre ambos. “¿Te has enamorado de quien no debías? ¿Alguien te ha engañado?”, le ha preguntado Serhat.

Zeynep no entendía por qué quiere saberlo y se lo ha hecho saber. Él, lejos de cambiar de tema, ha insistido: “¿Por qué no contestas? ¿Has entregado tu corazón a quien no lo merecía?”.

Serhat ha continuado describiendo a Zeynep y ha destacado algunas de sus cualidades. “Eres amable, sincera y hermosa. Demasiado perfecta para ser real”, le ha dicho. Pero ella ha negado ser perfecta, dejando claro que tampoco quiere serlo.

“Mis secretos no son de tu incumbencia”, le ha respondido Zeynep. Y ha dejado muy claro cuál es, según ella, la relación que mantiene con Serhat: “Tú y yo somos personas que conviven para proteger a las niñas. Nada más y nada menos”.

Una respuesta que deja una conversación mucho más cargada de significado de lo que ninguno parece dispuesto a reconocer.

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Antena 3 » Series » El Secreto

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