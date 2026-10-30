Bernaldo de Quirós, sobre la gestión de Puente: "Con los muertos no se juega"

La gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente, vuelve a estar en el centro de la polémica tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha reavivado el debate sobre el estado de las infraestructuras, las inversiones en mantenimiento y la seguridad de la red ferroviaria española.

El economista Lorenzo Bernaldo de Quirós se ha sumado a las críticas con un duro diagnóstico sobre la política ferroviaria del Gobierno. Hoy ha señalado precisamente todo esto en 'Espejo Público'. Sostiene que los accidentes y las continuas incidencias no pueden considerarse episodios aislados, sino síntomas de problemas estructurales en la gestión del sistema.

"El ministro no opera las vías ni firma informes periciales, pero es el jefe político de todo el tinglado", apunta Quirós. El economista pone el foco en el Ministerio de Transportes y en Adif, responsable de la infraestructura ferroviaria. A su juicio, el problema no es únicamente cuánto dinero se invierte, sino cómo se distribuyen los recursos y si existe una supervisión efectiva del estado de las vías. "Estas fallas estructurales y la pésima gestión han provocado ya muchos muertos, y con los muertos no se juega", sentencia.

Reducción de gasto en el mantenimiento ferroviario

Quirós ha denunciado una reducción del gasto en conservación desde 2018, una vez descontada la inflación, y ha cuestionado que el incremento del tráfico ferroviario no haya ido acompañado de un esfuerzo equivalente en mantenimiento.

Su diagnóstico en Espejo Público ha sido especialmente contundente: "El Ministerio de Transportes es el gran culpable de esta situación". El economista considera que los problemas de seguridad evidencian un "monumental fallo de Estado" y reclama responsabilidades políticas.

Dos accidentes que cuestionan la seguridad ferroviaria

Estas críticas llegan después de dos graves tragedias. El 18 de enero de 2026, el descarrilamiento de un tren de Iryo que cubría el trayecto Málaga-Madrid provocó una colisión con un Alvia en Adamuz (Córdoba), con un balance de 46 fallecidos.

Nueve meses después, el 28 de octubre, un nuevo accidente en Urda (Toledo), en el que se vieron implicados trenes de Renfe e Iryo, volvió a sacudir el sistema ferroviario. Las primeras informaciones apuntaron a un fallo en el sistema de seguridad LZB y a una cadena de decisiones operativas que todavía debe esclarecerse.

El propio Óscar Puente calificó de «inexplicable» y «errónea» la decisión que permitió reanudar la marcha de uno de los trenes sin las condiciones de seguridad adecuadas. El ministro ha defendido que es necesario esperar a las conclusiones de la investigación y, al menos de momento, ha descartado dimitir.

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