Cándido Méndez recuerda a su amiga Fátima Báñez, fallecida en el accidente de Urda: "Era una apasionada del diálogo social"

Lo vivido en Urda (Toledo) es una tragedia que Cándido Méndez siente con especial intensidad y tristeza por la proximidad y la amistad que mantenía con la exministra de Trabajo, Fátima Báñez, fallecida en el accidente.

Hoy interviene en el programa visiblemente conmocionado para recordar a su amiga, una política a la que conoció cuando era secretario general de la UGT y con la que forjó una entrañable amistad, aunque a muchos pueda parecerles extraño, especialmente en el actual contexto de polarización política. Báñez pertenecía al PP, mientras que Cándido Méndez es militante socialista.

Méndez convocó una huelga durante su gobierno

El exsecretario general de la UGT convocó una huelga general contra las políticas del Gobierno cuando ella era ministra de Trabajo. Sin embargo, esto no fue un obstáculo para que se hicieran muy buenos amigos. "Sí, éramos muy buenos amigos. En el año 2012 se produjo una circunstancia sin precedentes en la historia de las movilizaciones laborales en España. Convocamos dos huelgas generales, no una, sino dos. Una contra la decisión del Gobierno de Rajoy de imponer por decreto ley una reforma laboral, y otra secundando una convocatoria contra las políticas de austeridad de la Confederación Europea de Sindicatos. Pero, a pesar de esa situación tan complicada, tan dura, pudimos fraguar una amistad, aunque parezca paradójico". Y añade: "Yo siempre he pensado que el ejercicio del derecho constitucional de huelga es un paréntesis entre dos procesos de diálogo".

"Si algo le preocupaba, era solucionar el problema del empleo"

Cándido Méndez la define como una persona "inteligente, afable, próxima", pero, sobre todo, como "una mujer apasionada del diálogo social". "Sabíamos que la clase trabajadora española, el empresariado y el conjunto de la sociedad española teníamos que ser capaces de gestionar lo que se llama conflicto de intereses internos, pero teníamos que mantener una visión común para defender a nuestra sociedad en el marco de la UE y de la globalización. Y de ahí surgió una hermosa y profunda amistad", recuerda.

Desde que se conoció su fallecimiento, se han multiplicado los mensajes de políticos, líderes sindicales y compañeros de la CEOE, que destacan su vitalidad y sus ganas de ayudar. Si algo le preocupaba, era solucionar el problema del empleo, especialmente entre los más jóvenes. "En su etapa como presidenta de la Fundación de la CEOE, hemos participado en sesiones y actos en los que intercambiábamos nuestras experiencias sobre el diálogo social. En esas etapas, ella estaba muy orgullosa de algunas iniciativas que se habían desarrollado con éxito para integrar a chicas y chicos con dificultades de integración por razones familiares o educativas", explica.

Méndez la recuerda como una persona "muy sencilla y tenaz, muy centrada en resolver esos problemas".

Fátima Báñez llegó al Ministerio de Trabajo en un momento en el que la tasa de desempleo era muy elevada y durante su mandato se redujo. "Supongo que ella tendría su carga de frustración por haber iniciado su mandato como ministra de Trabajo con un paro del 26 %". Una cifra que llegó a reducirse hasta el 15 %.

La exministra también estaba dolida porque había conseguido que la UE financiara parte de las cotizaciones sociales de los jóvenes para reducir el desempleo juvenil, que situaba a España entre los países con peores datos de Europa. Sin embargo, según recuerda Méndez, aquellas iniciativas quedaron en nada después de que el Gobierno de entonces eliminara esos contratos. "Yo entiendo su frustración en ese sentido, porque después de aquella crisis de relaciones entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, reanudamos el diálogo social en 2013-2014, acordando un pacto precisamente para luchar contra el desempleo juvenil. Aquella iniciativa estaba amparada por los sindicatos, porque se puso en marcha por el diálogo social", explica.

Cándido Méndez critica la filtración de los audios del accidente de Urda

Sobre la tragedia ferroviaria, Cándido Méndez considera que la filtración de las grabaciones es intolerable. "Me parece intolerable que se hayan filtrado los audios. El AVE es un transporte colectivo a alta velocidad y los sistemas de seguridad en estos casos están centrados en evitar el error humano y, si este se produce, en evitar que eso lleve a la catástrofe". Y añade: "Es inmoral que se achaque a un trabajador la responsabilidad de este accidente".

Cándido Méndez también recuerda un comentario que hizo hace unos meses en 'Espejo Público', cuando le preguntaron por su opinión sobre el ministro de Transportes, Óscar Puente. Entonces vino a decir que, para él, "desde el accidente de Adamuz ya no lo consideraba un ministro". Una afirmación que, según explica, no responde a que lo considere culpable del accidente, sino a su valoración de la gestión realizada. Una postura en la que ahora se reafirma.

El exsecretario general de la UGT considera que la alta velocidad española afronta una crisis de confianza sin precedentes. "El AVE en España afronta la mayor crisis de confianza de su historia, y eso es una realidad", concluye.

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