Hoy, el ritmo de Kiko Rivera aterriza en El Hormiguero

El Hormiguero recibe esta noche a Kiko Rivera, uno de los rostros más conocidos del panorama televisivo español. El DJ y cantante visita el programa para charlar con Pablo Motos y presentar su nuevo single, con el que continúa desarrollando su carrera musical. Una ocasión para conocer todos los detalles de su último lanzamiento y descubrir cómo está viviendo esta nueva etapa profesional.

Durante la entrevista, Kiko Rivera hablará de su nuevo tema y compartirá algunas de las experiencias que ha vivido a lo largo de su trayectoria. Además, repasará algunos de los momentos más destacados de su vida personal y profesional, en una conversación que promete dejar anécdotas y momentos divertidos.

Sobre él:

Kiko Rivera, también conocido artísticamente como Paquirrín, es un DJ, cantante y personaje televisivo español. Hijo de Isabel Pantoja y del torero Francisco Rivera «Paquirri», alcanzó una gran popularidad por sus apariciones en televisión. Con el paso de los años, ha desarrollado su faceta musical como DJ y cantante, publicando diferentes canciones y actuando en numerosos escenarios.