Salvador Correa, guardia civil que salvó a Almudena del vagón 1 del Iryo, rompe a llorar: "Estuve 12 horas trabajando sin parar"

Salvador Correa es uno de los guardias civiles que participaron en las labores de rescate tras el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo). El agente ha contado en Espejo Público cómo logró salvar, junto a sus compañeros, a Almudena, una pasajera que permanecía atrapada bajo los restos del vagón 1 del Iryo. Un rescate que se prolongó durante más de una hora y que ha dejado una profunda huella emocional en el agente.

"Había penumbra, mucho polvo y silencio"

Salvador asegura que, cuando llegó al lugar del accidente, decidió acceder a uno de los vagones en los que todavía no estaban trabajando los equipos de emergencia. Explica que, al entrar, se encontró con una escena desoladora: "Había penumbra, mucho polvo y silencio".

El guardia civil relata que comenzaron a tocar a los pasajeros para comprobar si alguno respondía, pero no obtuvieron respuesta. Fue entonces cuando escucharon el grito de una mujer: "Le dijimos: Te escuchamos, grita, grita", recuerda. Tras escucharla por segunda vez, consiguieron localizar la zona en la que se encontraba atrapada.

El agente explica que tuvo que quitarse el chaleco antibalas para poder introducirse por un hueco de apenas 40 centímetros. Reconoce que eran conscientes de que podían sufrir daños, pero asegura que en aquel momento la prioridad era llegar hasta ella.

"Siempre que conseguíamos algo, había otro impedimento"

Una vez localizada, Salvador y su compañero comenzaron a retirar los restos que aprisionaban a Almudena. El agente cuenta que ambos permanecieron agarrados a su mano mientras intentaban liberarla y que procuraron mantener una conversación constante con ella.

Asegura que hablaron de cuestiones cotidianas, como su nombre o su lugar de origen, para mantenerla consciente y evitar que dejara de responder: "Simplemente buscábamos respuestas", explica.

Sin embargo, el rescate se complicaba a cada paso. Salvador recuerda que, cuando conseguían retirar uno de los obstáculos, aparecía otro: "Siempre que conseguíamos algo, había otro impedimento", señala. El último obstáculo fue el propio cabello de Almudena, que había quedado atrapado entre los restos del tren. El guardia civil relata que comenzó a pedir unas tijeras a gritos hasta que otro compañero se las facilitó. Finalmente, consiguieron cortarle el pelo y liberarla.

Entre lágrimas recuerda el rescate

Salvador rompe a llorar al recordar todos los detalles de la tragedia en el programa: "Estuve 12 horas trabajando sin parar" aseguró el Guardia Civil, añadiendo que no le importaba nada más que conseguir rescatar a las personas atrapadas.

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